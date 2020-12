Mit Biss zur Null: Der FCB erkämpft sich gegen Servette das Glück

Noch einmal, ein letztes Mal, wirft sich Silvan Widmer in einen Genfer Angriff. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen, die Nachspielzeit beinahe. Nicht noch einmal soll in den Schlussminuten ein Tor kassiert werden. Eines, das in den beiden Spielen zuvor gegen Lausanne erst die Null vermieste und dann gegen Lugano eine bittere Niederlage zur Folge hatte. Auch gegen Servette ist ein neuerlicher, später Nackenschlag möglich. Der FCB führt bis in die Schlussminuten, weil Pajtim Kasami kurz nach der Halbzeit einen Eckball per Kopf vollendet. Aber besser als der Gegner ist das Heimteam nicht.

Doch dieses Mal hält die Null – im neunten Saisonspiel zum ersten Mal. Dass die Premiere gelingt, liegt am Willen, die Führung über die Zeit zu retten. Am «Biss», wie Trainer Ciriaco Sforza nach dem Schlusspfiff sagt. Es liegt aber auch daran, dass der FCB mit Heinz Lindner einen Mann im Tor hat, der im Sommer als Nummer 2 kam, sich gegen Servette aber zum Helden des Spiels emporschwingt. Und der in der 87. Minute auch den letzten Genfer Versuch mirakulös über die Latte lenkt, sich somit eigentlich die «Note Zehn» verdient, verliehen von Torschütze Kasami.

Basel hat zuerst Pech und benötigt dann Glück

Heinz Lindner braucht es an diesem Samstagabend mehrmals. Servette, auch wenn Drittletzter, ist der erwartet spielstarke Gegner. Einer, gegen den der FCB die letzten vier Spiele nicht gewann. Und einer, der mit seinem offensiven Spielstil dafür sorgt, dass besonders die Startphase zum offenen Schlagabtausch mutiert. Schon in der 5. Minute jubeln die Basler über ein Eigentor von Boris Cespedes. Die Freude aber währt nur kurz. Denn der VAR erkennt, das Kasami, der Cespedes bedrängt und dadurch ins Geschehen eingreift, knapp im Abseits steht. Statt 1:0 steht es kurz darauf fast 0:1. Gleich zweimal. Doch Lindner pariert zuerst Miroslav Stevanovics Kopfball und danach reflexstark einen durch Eray Cömert abgelenkten Schuss Alex Schalks.