Martin Fuchs und Steve Guerdat: Die Überspringer als Aushängeschilder des CSI Basel

Martin Fuchs wird am 11. CSI Basel vom 9. bis 12. Januar erstmals als Weltranglistenerster in der St. Jakobshalle reiten. Im Fokus hat der Europameister das Weltcupspringen am Sonntag, das er in den beiden letzten Jahren mit Paradepferd Clooney gewann. Peilt er den Hattrick an? «Ja, ich will immer gewinnen, besonders an Heimturnieren», sagt er. Diesmal allerdings nicht mit Clooney. Angesichts der langen Saison im Olympia-Jahr muss Fuchs seine Pferde schonen und tritt stattdessen mit Silver Shine an. Der Schimmel weist Spitzenplatzierungen in Genf, Lyon und Calgary vor. (wy)