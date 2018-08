Was er damit antönt: Er hat mit seinen Umstellungen im Zentrum etwas in Bewegung gesetzt, das jetzt langsam ins Rollen kommt. Fabian Frei stellt er eine Reihe weiter vorne auf als Wicky, lässt ihn im defensiven Mittelfeld spielen. Um ihm Platz zu machen, ist Luca Zuffi eine Reihe weiter nach vorne gerückt.

Auch Ajeti versteht sich blendend mit den beiden Gestaltern hinter ihm. Bleibt aus Basler Sicht zu hoffen, dass er das noch weiss, nach dem heftigen Tritt der zum Platzverweis gegen Vitesses Jake Clarke-Salter führte und zu Ajetis Auswechslung wegen einer leichten Hirnerschütterung.

Das Selbstvertrauen ist zurück, der Zauber noch nicht

Marcel Koller macht kein Geheimnis daraus, dass noch längst nicht alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Das merkte der geneigte Zuschauer schon während des Spiels gegen Arnheim. Koller war immer wieder an der Linie, instruierte Spieler, ruderte mit den Armen, versuchte sein Team anzustacheln. Er sagt: «Wir hatten viele Flüchtigkeitsfehler drin. Und vor allem in der ersten Halbzeit haben wir zu viele Fouls drin. Dabei sind Standards eine Waffe von Arnheim. So kam immer wieder Unruhe ins Spiel.»

Noch ist der FCB zu fahrlässig im Umgang mit dem Ball für Kollers Geschmack. Er möchte, dass sein Team noch dominanter ist, konsequenter auch. Gleichzeitig kann er nach diesem Spiel konstatieren, dass zwar Unruhe aufkommt, diese aber oft in ziemlich souveräner Art gehandhabt wird. Omlin ist eine Bank. Er strahlt so viel Sicherheit aus, dass auch die defensiven Wackler meist zügig ausgebügelt sind.

Von der Champions-League-Magie der letzten Saison, wie sie Basel beispielsweise beim 5:0-Triumph gegen Benfica erlebt hat, ist der FCB aber noch ein Stück entfernt. Aber es scheint wenig zu fehlen. Hätte Stocker nach einer Viertelstunde per Seitfallzieher getroffen und wäre sein Abschluss nicht in extremis geklärt worden, würden sich die Lobeshymnen wohl schon langsam wieder zu überschlagen beginnen. Der Trend stimmt.

Kollers Kader-Vorstellungen und Gerüchte um Oberlin

Marcel Koller ist dabei, den Riesen namens FC Basel langsam wieder in voller Grösse erstrahlen zu lassen. Er hat ihn wenigstens schon einmal aufgerichtet. Noch steht er zwar auf wackligen Füssen, aber er steht immer sicherer. Allerdings fehlt da und dort noch ein Puzzleteil, ist noch nicht alles so, wie sich das der neue FCB-Trainer vorstellt.

Gegen Arnheim fehlt Marek Suchy verletzt. Auf der Bank sitzt ein einziger Innenverteidiger, ein gewisser Yves Kaiser, 20-jährig, ein Spiel mit der ersten Mannschaft (gegen Paok Saloniki). Darauf angesprochen sagt Koller: «Es ist schon möglich, dass wir da noch etwas unternehmen müssen.» Er mag zwar polyvalente Spieler wie Taulant Xhaka, Fabian Frei oder Luca Zuffi. Aber er möchte jeden Spieler auf der Position einsetzen, auf der er dem Team am meisten bringt.

Zudem könnte es sein, dass es auch in der Offensive noch Veränderungen gibt. Um Dimitri Oberlin ranken sich Gerüchte. Sampdoria soll interessiert sein, Mainz habe sich erkundigt und auch Sporting wird mit dem bald 21-Jährigen in Verbindung gebracht. Wenn der Preis stimmt, dürfte man ihm keine Steine in den Weg legen. Koller hätte dann mit Sicherheit nichts gegen einen weiteren Offensivmann mit ein bisschen mehr Erfahrung.