Zu verdanken hat er dies seinen grossen Fähigkeiten. Er ist pfeilschnell, für sein junges Alter von 22 Jahren abgeklärt wie ein Routinier und hat eine enorm starke Spielauslösung. Während sein Partner in der Innenverteidigung, Marek Suchy, zuletzt immer wieder für einen Wackler gut war, konnte Akanji eine enorme Konstanz wahren. All diese Attribute bescherten ihm auch das erste Aufgebot sowie die ersten Einsätze in der Nati.

Klar ist, dass der FCB reagieren muss, sobald der Transfer fix ist. Dies bestätigt auch Wicky: «Wenn er gehen sollte, dann will ich einen neuen Innenverteidiger. Das habe ich mit Sportchef Marco Streller und dem Präsidenten so besprochen.» Man wolle nicht nur mit Marek Suchy und Éder Balanta sowie Nachwuchsspielern aus der U21 als Back-up in die Saison starten. «Das wäre zu wenig für unsere Ziele», sagt Wicky klar. Eine Verletzung der arrivierten Kräfte würde ihn sonst arg in Bedrängnis bringen.

Und auch die vor allem in der Champions League bevorzugte Dreierkette wäre schwierig zu spielen ohne adäquaten Ersatz. Mit Yiber Lokaj und Yves Kaiser bekamen am gestrigen Testspiel zwar zwei U21-Spieler eine Chance, ob es ihnen reicht, den Schritt in die erste Mannschaft schaffen, ist aber noch zu früh zu beurteilen. Wicky jedenfalls war zufrieden mit ihnen und wird sie in weiteren Einsätzen in Marbella genaustens beobachten.