Der Ball im Fussball steht, aber die Herzen schlagen noch immer. Lassen Sie uns deshalb die letzten Spiele vom FC Basel Revue passieren. Wie präsent haben Sie die letzten dreizehn internationalen Spiele vom FCB? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Das erste Spiel im Juli 2019 in der zweiten Qualifikationsrunde in der Champions League musste der FCB gegen PSV Eindhoven bestreiten. Welcher ehemalige FCB Spieler erzielte in der Nachspielminute der ersten Halbzeit den 1:1 Ausgleich?

Im zweiten Spiel konnten die Basler im Joggeli 2:1 gewinnen, um in die nächste Qualifikationsrunde einzuziehen. Eray Cömert schoss damals in der 8. Spielminute das erste Tor. Wie traf er?

In der dritten Qualifikationsrunde gegen Lask sah der FCB gar nicht gut aus. Der FCB-Torschütze zur 1:2 Heimniederlage fasste das Spiel wie folgt zusammen: "Wir haben vom Anfang bis am Schluss schlecht gespielt." Welcher FCB-Spieler (Torschütze zum 1:2) hat das gesagt?

Auch im Rückspiel in Linz gab der FCB keine gute Figur ab. Lask konnte wieder als Gewinner (3:1) vom Platz gehen und warf die Basler aus der Champions League. Aber für was steht Lask überhaupt?

Mitte September 2019 startete für den FCB dann die Europa-League Saison. Und zwar konnte das erste Heimspiel gegen den FC Krasnodar gewonnen werden. Wie hoch war der Heimsieg?

Im zweiten Spiel der Gruppenphase gab es ein 2:2 unentschieden gegen Trabzonspor. Derzeit macht der Klub vor allem Schlagzeilen mit einer Entlassung von Ex-Chelsea-Profi John Obi Mikel. Wieso wurde dieser entlassen?

Beim dritten Spiel gelang dem FCB ein knapper Sieg mit 1:0 auswärts gegen Getafe. Der Torschütze sagte nach dem Spiel: "Es war ein bisschen ein dreckiger Sieg." Wer hat das gesagt?

Im vierten Spiel der Gruppenphase konnte der FCB mit seinem 2:1 Sieg zu Hause gegen Getafe seinen vorzeitigen Einzug in die 1/16-Finals feiern. Was sorgte nach dem Spiel noch für Aufsehen?

Beim zweitletzten Spiel der Gruppenphase durfte der FCB auswärts gegen Krasnodar antreten. Zwar verloren die Basler das Spiel 0:1, aber das Stadion der Gastgeber hatte dafür einiges zu bieten. Welche der folgenden Aussagen über das Stadion in Russland trifft NICHT zu?

Beim 2:0 Heimsieg im letzten Spiel der Gruppenphase konnte nebst dem Gruppensieg ein weiterer ganz persönlicher Erfolg verbucht werden. Ein FCB-Spieler konnte endlich seine internationale Torflaute beenden. Wer war das?

Auch jetzt geht es wieder um Valentin Stocker. Mit dem Einsatz im ersten Spiel der 1/16-Finals und dem starken 3:0 auswärts Sieg gegen Apoel Nikosia hat er am meisten internationale Pflichtspiele für den FCB gespielt und somit den Vereinsrekord. Wie viele Spiele waren es mit diesem Spiel?

Beim Rückspiel gegen Apoel Nikosia und dem 1:0 Heimsieg gab es nebst dem Torhüterwechsel von Omlin zu Nikolic auch eine weitere Besonderheit in diesem Spiel. Ein FCB-Spieler stand das erste Mal in seiner Karriere bei einem internationalen Spiel für ganze 90 Minuten auf dem Platz. Wer war das?

Zum Schluss noch eine Frage aus aktuellem Anlasse. Nach dem hervorragenden 3:0 Sieg in Frankfurt vor leeren Rängen gab es Schlagzeilen zu Eintracht und dem Coronavirus. Wie viele Spieler der Frankfurter wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet?

Vielleicht nur Super-League geschaut? Schade! Das war leider gar nichts. Es scheint, als hätten Sie nur die Spiele der Super League verfolgt. Probieren Sie das Quiz doch gleich nochmals!

Leider einen Schritt zu langsam Es gibt zwar gute Ansätze, aber sie scheinen den richtigen Antworten noch hinterher zu laufen. Versuchen Sie das Quiz gleich nochmals!

Auf der Zielgeraden weggegrätscht... Nicht schlecht! Sie haben die Europa League Saison vom FCB gut in Erinnerung. Aber ganz geschafft haben Sie es noch nicht. Einfach nochmals versuchen!