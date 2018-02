Vielleicht ist die Fasnacht das Beste, was dem FC Basel in den letzten Tagen hat passieren können. Denn dank des Trubels in der ganzen Stadt ging beinahe vergessen, was dem FCB am letzten Samstag passiert war. 0:2 hatte er gegen St. Gallen verloren. Die zweite Niederlage in einem Liga-Heimspiel in Folge eingefahren. Und einen weiteren Schritt weg vom Titel und hinein in eine erneute Krise getan.

Und dennoch war es erstaunlich ruhig. Bis am heutigen Freitag. Denn jetzt, wo auch die letzten den fasnächtlichen Kater überstanden haben und wieder im Alltag angekommen sind, wird der Fokus wieder auf den FCB gelenkt. Nach einer Woche, die für die Verantwortlichen rund um den Club auch ohne mediale Präsenz alles andere als einfach war.