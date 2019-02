17 Spiele und 81 Minuten hatte Silvan Widmer auf diesen Moment warten müssen. Dann schiesst er in bester Stürmer-Manier das entscheidende 2:1 für seinen FC Basel und damit sein erstes Tor in der Super League. Als er diese Woche in der Rotblau-Bar zum Interview erscheint, ahnt er, dass dieses spielentscheidende Tor der Anstoss für den Termin war.

Der 25-jährige Silvan Widmer wurde in Würenlos im Kanton Aargau geboren und wuchs dort auch auf. Seine ersten fussballerischen Schritte machte er beim SV Würenlos, später beim FC Baden und dem FC Aarau. Von dort aus liess er sich 2012 an Granada verkaufen, spielte aber ein Jahr leihweise weiterhin für Aarau, weil er seine Matura machen wollte. 2013 wechselte Widmer zu Udinese. Für Udinese bestritt Widmer 142 Spiele. Seit Juli 2018 spielt er beim FCB.

Mir haben ein paar konditionelle Prozente gefehlt. In den beiden Spielen der Rückrunde habe ich mich besser gefühlt als in der ganzen Hinrunde. Auch meine Statistiken sind super. Das ist sicher das Eine, aber ich will es nicht nur darauf begrenzen. Ich habe auch mein Spiel nicht gefunden. Es gab Partien, in denen ich die Ansprüche nicht erfüllen konnte. Es ist Zeit, das zu korrigieren.

Sind Sie nach einem halben Jahr und einer Vorbereitung also endlich ganz angekommen in Basel?

Wieso?

Ich war bislang noch nie da. Es wird das erste Mal, dass ich gehe.

Inklusive eines Besuches des Morgestraich?

Ich muss leider fragen, aber: Was ist das? (lacht)

Medienchef Simon Walter erklärt Silvan Widmer, was der Morgestraich ist. Und, dass es etwas knapp werden könnte. Dies, weil der FCB am Sonntagabend vor dem Morgestraich in Lugano spielt und mit dem Verkehr wohl erst spät zurück in Basel sein wird.

Wir spielen ja um 16 Uhr, das reicht, um um 4 Uhr in der Stadt zu sein. Und wenn wir gewinnen und es mit dem Training am nächsten Tag vereinbar ist, wieso auch nicht? Ich habe aber ehrlichgesagt noch keinen genauen Plan gemacht, zu welchen Ereignissen ich gehen möchte. Dass ich gehe, ist aber fest eingeplant.

Wechseln wir von den Basler Traditionen zu jenen Ihrer alten Heimat. Was vermissen Sie an Italien?

Das Flair vermisse ich manchmal, dass es die Leute ein bisschen gemütlicher nehmen. Du kannst morgens um 10 Uhr in ein Kaffee laufen und es ist voll, alle trinken Kaffee und reden. Das gibt es hier nicht. Handkehrum ist genau diese Gemütlichkeit auch etwas, was mir nicht fehlt. Die Leute sind manchmal etwas zu locker. Wenn du einen Termin hast, wartest du gut mal eine Stunde. Daran konnte ich mich nie gewöhnen. Ich bin jemand, der gerne pünktlich ist. Im Fussball aber sind sie sehr professionell, das möchte ich betonen.

Werden Sie seit Ihrem Wechsel in die Schweiz anders wahrgenommen hier?

Ich hatte in der Schweiz noch nie einen grossen Bekanntheitswert. Das hat sich auch in diesem halben Jahr nicht gross verändert. Die Schweizer sind nun mal nicht so fussballbegeistert wie die Italiener. In Udine wirst du alle zwanzig Meter angehauen. Hier spricht mich keiner an.

Geniessen Sie das?

Ein bisschen von beidem. Es ist auch schön, wenn die Leute dich wertschätzen und zu dir hoch schauen. Das habe ich hier kaum mehr. Dafür habe ich meine Ruhe.

Die Ruhe kommt auch daher, dass Sie erneut den Cut für die Endrunde nicht überstanden haben. Seit Sie in der Schweiz spielen sind Sie gar noch weiter entfernt vom Team als noch davor.

Es war, wie Sie sagen, bereits vor meinem Wechsel in die Schweiz schwer.

Aber Vladimir Petkovic sagte Ihnen damals doch, der Schritt zum FCB sei gut.

Ich weiss um die starke Konkurrenz auf meiner Position in der Nati. Mehr möchte ich dazu lieber nicht sagen.