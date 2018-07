Fabian Frei, trotz neuem Trainer gewinnt der FCB gegen den Aufsteiger nicht. Wie beurteilen Sie das?

Fabian Frei: Für uns ist ein 1:1 gegen Xamax zu wenig. Da muss mehr herausschauen.

Es ist eine schwierige Phase für den FCB. Wie kann man das abstellen?

So blöd es klingt: Man muss einfach weitermachen, dranbleiben und viel investieren. Ich glaube, man kann im Spiel gegen Xamax niemandem einen Vorwurf machen. Wir waren von Anfang an bereit. Das war zuvor nicht immer so. Dass es am Schluss noch einmal eine Druckphase von Xamax gibt, wenn es 0:1 hinten liegt, das ist absolut normal. Bis dahin hatten wir nicht schlecht verteidigt. Dann haben wir einmal die Übergabe verpasst im Strafraum oder das Dranbleiben am Mann, und es schlägt ein.

Woran lag es, dass das Team bereit war und zuvor nicht?

Boah, Zufall. Nein, es gibt halt so Tage, da kommt man einfach gut ins Spiel, da gewinnt man den ersten Zweikampf, da gelingt dir ein Ball, der dir sonst nicht gelingt. Es kann damit zu tun haben, dass Alex Frei uns vor dem Spiel so richtig heissgemacht hat. St. Gallen hat im ersten Saisonspiel schon nach acht Sekunden auf unser Tor geschossen. Das ist ein komplett anderes Gefühl.