Kurz: Sie haben noch jede Meisterschaft «veryoungboyst». Selbst im Falle einer Niederlage besteht also noch Hoffnung. Und die will und darf Wicky nicht killen, in dem er diesen Cup-Halbfinal verbal zum Schlüsselspiel für die Meisterschaft aufbläst. Dafür ist er zu clever.

Als YB vor dem FCB landete – und doch nicht Meister wurde

Für einen neutralen Beobachter aber ist sofort klar, dass es in diesem Spiel um mehr geht. Es geht um den Glauben ans Unmögliche. Den brauchen die Basler. Denn in der Geschichte der Super League gab es noch kein Team, das nach 23 Runden so weit vor der Konkurrenz lag und den Titel dann noch vergeigte. Ein Sieg muss her. Sonst erinnert plötzlich allzu viel an die Saison 2008/09. Damals verlor der FCB den Cup-Halbfinal in Bern nach dem Elfmeterschiessen.

Am Ende der Saison lag YB einen Punkt vor dem FCB. Zur allgemeinen Freude in Basel: Die Berner wurden natürlich trotzdem nicht Meister, sondern der FC Zürich. Und sie lagen seither zum Ende der Saison nie mehr vor den Baslern. Zu gross war die Hürde FCB für YB. Wenn das so bleiben soll, braucht es heute einen Sieg.