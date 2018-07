Im Vorjahr in Leipzig verpassten die Männer den erstmaligen Schweizer WM-Titelgewinn im Teamwettbewerb nur hauchdünn. Als Teamleader Max Heinzer mit einer Hirnerschütterung die Planche bei einer 32:29-Führung verlassen musste, zog die Schweiz gegen den hochfavorisierten Olympiasieger Frankreich doch noch den Kürzeren (43:45).

"Rückblickend war Silber ein ganz toller Erfolg für uns. Wir wären froh, wenn wir dieses Jahr in die Nähe davon kommen würden", sagte Heinzer.

Vor einem Monat schaute an den Europameisterschaften mit dem 4. Rang laut Heinzers Einschätzung das Optimum heraus. "Nach unserer Saison mit einem Podestplatz in sechs Wettkämpfen (fünf Weltcups und EM) dürfen wir erneut nicht von einem Wunder ausgehen. Eine Top-8-Klassierung ist momentan in etwa unser Potenzial. Natürlich werden wir aber Vollgas geben und glauben an einen Exploit."

Die Schweizer sind aktuell die Nummer 5 der Welt hinter Frankreich, Europameister Russland, Südkorea und Italien. Im Bereich der Top 6 der Welt müssen die Schweizer im Teamwettbewerb verbleiben, um die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020 zu schaffen. Die einjährige Qualifikationsphase beginnt im nächsten Frühjahr.