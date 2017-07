Jeder der drei hat das Zeug, um in der Super League bestehen zu können, da ist man sich auch bei anderen Vereinen sicher. Ein bisschen Glück, das richtige Timing – und bumm! Da wäre die herbeigesehnte Explosion. Trainer Raphael Wicky obliegt es, den Moment zu finden, zu riechen, welcher der drei am weitesten ist. Eine Bestandesaufnahme.

Beginnen wir beim Ältesten, Manzambi. Ein Muskelpaket sondergleichen, schnell, durchaus torgefährlich. Er ist der Anführer unter den dreien, am längsten schon in Basel. Mit 12 Jahren verliess er das Elternhaus in La Chaux-de-Fonds und kam in die Lehnmatt, das Internat des FC Basel. Seit rund zwei Jahren ist er regelmässig bei der ersten Mannschaft im Training und in diesem Jahr definitiv im Kader.