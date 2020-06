Der FCB schiesst zwei Tore in den letzten 5 Minuten und gewinnt 2:0 gegen Sion

Das Spiel:

65% Ballbesitz, 28:5 Schussverhältnis, 12:0 Eckbälle: Der FCB hat dieses Spiel von der ersten Minute an dominiert und Druck gemacht. Sion stand sehr defensiv und lauerte wenn überhaupt auf einen Konter. Trotz vielen Chancen gelang dem FCB in der ersten Halbzeit kein Treffer. Auch in der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter. Viele Angriffe und viele Schüsse, aber das Tor wollte nicht fallen. Erst in der 86. Spielminute erlöst der eingewechselte Kemal Ademi alle FCB-Fans und köpft nach einer schönen Flanke von Blas Riveros zum neunten Saisontor. Nach dem 1:0-Führungstreffer geht es aber heiter weiter und Samuele Campo belohnt seine gute Leistung mit einem schönen Freistosstor in der 89. Minute zum 2:0- Endstand. Der Abstand zur Tabellenspitze YB und St. Gallen beträgt aber noch immer fünf Punkte.

Das gab zu reden:

Obwohl der FC Sion ganz klar unterlegen war und seit 1997 nicht mehr im Joggeli gewinnen konnte, brauchte es ganze 86. Minuten, dass der FCB ein Tor erzielen konnte. Die Effizienz liess also eindeutig zu wünschen übrig. Der FCB hatte Glück, dass die Konter von Sion so ungefährlich geblieben sind.

Der Beste:

Die Nummer 10 Samuele Campo zeigte von Anfang an, wie wichtig er für dieses Team ist. Praktisch in jedem Angriff war Campo involviert, löste ihn selbst aus oder schloss ihn ab. Spielwitz mit Ballablegen, Flanken oder mehreren Torchancen zeigten sein Können. Das Freistosstor in der 89. Minute von der rechten Strafraumecke krönte seine Leistung und entschied den Match definitiv.

