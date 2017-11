Liga-Konkurrent Young Boys dagegen gab nur beim 2:2-Unentschieden gegen St. Gallen eine 1:0-Führung aus der Hand. Doch weil YB-Verteidiger Kasim Nuhu in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich erzielte, wird man in der Bundesstadt auch in diesem Spiel eher von einem gewonnenen als von zwei verlorenen Punkten sprechen. Insgesamt ging YB in 10 von 13 Ligaspielen mit 1:0 in Führung und holte daraus 28 Punkte. Basel führte in neun Liga-Partien, gewann aber nur deren sechs.

Vor allem Lausanne profitiert von dieser Entwicklung und steht symptomatisch für den Wandel. Wir erinnern uns noch gut an die Spiele gegen die Waadtländer aus der vergangenen Saison. Auswärts drehte der FCB zweimal ein 0:1 in ein 2:1. Drei der vier Tore fielen durch Suchy, Steffen und Balanta erst in der Nachspielzeit. Im Joggeli führte Lausanne im Februar dieses Jahres dann sogar mit 3:1, um innert zwölf Minuten drei Treffer zum 3:4 zu kassieren. Da verwunderte es schon, dass Lausanne in dieser Saison im Joggeli mit 2:1 gewinnen konnten, obwohl FCB-Stürmer Ricky van Wolfswinkel die Führung für Basel erzielt hatte.