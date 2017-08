Dass die Partie nicht bereits frühzeitig entschieden war, lag einerseits am guten Torhüter Sven Boss, andererseits an den individuellen Fehlern in der Basler Defensive. So stand es nach 27 Minuten durch die Tore von Nägeli und Suter plötzlich nur noch 3:2. Auch sonst lief Im Mitteldrittel nicht mehr viel zusammen. Zum richtigen Zeitpunkt kurz vor Drittelsende sorgte Gusset mit seinem Weitschuss wieder für einen Zweitorevorsprung. Im Schlussdrittel stellte Trainer Gertschen auf drei Linien um, was dem Spiel der Basler gut tat. Vogt im Powerplay und Schnellmann mit seinem zweiten Treffer sorgten für den Entstand.

Seinen ersten Treffer im Dress des EHC Basel schoss Fabian Lehner. Der in Allschwil geborene 19 jährige schloss sich mit 13 Jahren dem HC Davos an und fand nun über die Junioren Elite A Mannschaften von Biel und Langnau wieder den Weg zurück nach Basel. Er zeigte sich verständlicherweise sehr erfreut über seinen Treffer in der «alten» Heimat. Die eigene Stärke seiner neuen Mannschaft ist für ihn noch schwer einzuschätzen, « da man noch nicht genau weiss, wie stark die anderen Mannschaften in dieser neuen Liga sind.» Er ist jedoch optimistisch, da es. «Gute Leute» in der Mannschaft hat.