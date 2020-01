Der Dreikampf zwischen YB, FCB und St. Gallen im Grafik-Video

Am Samstag startet die Super League in die Rückrunde. An der Spitze zeichnet sich ein Dreikampf ab: Mit einem nicht über alle Zweifel erhabenen Leader Young Boys, mit dem erstarkten FC Basel - und dem Überraschungsteam St.Gallen. Bevor es weitergeht, lassen wir die Hinrunde noch einmal Revue passieren - im animierten Balkendiagramm. Und wir schauen auf die Formtabelle der vergangenen zehn Jahre.