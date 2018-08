Das ging fix! Nicht einmal eine Woche nach dem Rausschmiss von Raphael Wicky steht der neue Trainer des FC Basel offenbar schon fest. Wie der «Blick» berichtet, wird Marcel Koller die «Bebbi» übernehmen.

Der ehemalige GC-Trainer wurde erwischt, wie er wenige Stunden vor Basels kapitalem Rückspiel in der Champions-League-Quali gegen PAOK Saloniki bei der Firma von FCB-Präsident Bernhard Burgener zu Verhandlungen vorfuhr. Dabei auch Sportchef Marco Streller und CEO Roland Heri. Gemäss dem «Blick» wir Koller beim FCB einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Und wann wird Koller erstmals auf der Basel-Bank sitzen? Dass der zweifache Meistertrainer (mit St.Gallen und GC) ausgerechnet schon am Wochenende gegen Ex-Klub GC sein erstes Spiel als FCB-Trainer leiten wird, scheint unwahrscheinlich. Mehr Sinn würde machen, wenn Koller am 5. August die Mannschaft übernimmt und dann am Wochenende darauf gegen Sion seine Premiere feiert. (pre)