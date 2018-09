Der Spielverlauf: YB demontiert den FC Basel

Ausgeglichen sind in dieser Partie nur die ersten zwanzig Minuten. Und auch dies nur, weil YB in der Startphase noch nicht zu seinem Siel findet. Nervosität und Ungenauigkeiten prägen beiderseits das Spiel.

Dann kommt die 33. Spielminute: Kevin Mbabu muss verletzt vom Platz, der Österreicher Thorsten Schick ersetzt ihn. Ebendieser holt in seiner ersten Aktion einen Eckball heraus, den Miralem Sulejmani zur Mitte tritt. Dort steigt Christian Fassnacht am ersten Pfosten höher als Fabian Frei und bringt YB auf die Siegesstrasse. Von diesem Gegentor erholt sich der FCB nicht mehr. Im Gegenteil. Miralem Sulejmani erhöht per direkt verwandeltem Freistoss noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0.

Kurz nach der Pause vergibt der FCB in der Person von Albian Ajeti die beste Chance auf den Anschlusstreffer. In der 52. Minute dann die Entscheidung: Camara trifft nach einer Ecke per Kopf zum 3:0. Und ab dann wird es richtig bitter für die Gäste. Hoarau, Aebischer, Bertone und Assalé mit ihren Treffern und Eder Balanta mit einer absolut unnötigen roten Karte sorgen dafür, dass der FCB seinem nächsten Saison-Tiefpunkt entgegen taumelt. Aus Basler Sicht gilt es noch den Ehrentreffer von Ricky van Wolfswinkel (75.) zum zwischenzeitlichen 1:5 hervorzuheben.

Der Beste: Das Team des BSC Young Boys

Bei sieben verschiedenen Torschützen auf Seiten der Hausherren gilt es, keinen einzelnen hervorzuheben. Die Mannschaftsleistung der Berner war auf jeder Position um Klassen besser als jene des FC Basel. Die Stabsübergabe im Schweizer Fussball scheint endgültig stattgefunden zu haben.

Das gab sonst noch zu reden: Berner und Basler Fans protestieren gemeinsam gegen E-Sports

Mit zwei gemeinsam koordinierten Protestaktionen gegen den im Schweizer Klubfussball aufkommenden E-Sports-Trend sorgen die beiden Fankurven für Aufsehen. Nach jeweils kurzen Störaktionen, die von Bannern der jeweils anderen Fankurve begleitet wurden, konnte das Spiel jedoch weitergehen.

Spiel verpasst? Der Liveticker zum Nachlesen.