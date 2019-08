prev next

Der FC Basel gewinnt nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 3:0 gegen Xamax Neuchâtel. Matchwinner Fabian Frei ist an allen Toren beteiligt, auch Kemal Ademi trifft gegen seine alten Kollegen. Am Ende sind bis auf einen FCB-Akteur alle genügend. Hier gehts zur Einzelkritik: