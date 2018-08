Der «Ziegelhof» ist ein stattlicher Landwirtschaftsbetrieb und wird von der Familie Voggen­sperger bewirtet. Auch die «Jungmannschaft» ist im Einsatz – bei der täglichen Arbeit, aber auch im Sägemehl. Bis dato war Janic Voggensperger, der anfangs September 20 Jahre alt wird, das familiäre Aushängeschild und darf, trotz seines jugendlichen Alters, bereits auf 14 Kranzerfolge hinweisen. Am Sonntag kam mit Rang 5 ein weiteres Eichenlaub dazu. Er blieb ungeschlagen, doch zwei Gestellte gegen Reto Leuthard und Christoph Bi­eri (einer von fünf Eidgenossen, die am Start waren) verhinderten, dass er eventuell auf ei­nen Schlussgang hoffen durfte.

«Mached endlich öppis»

Den Festsieg holte sich Nick Alpiger. Was der 21-jährige Aargauer mit Wohnsitz Staufen zeigte, war ganz grosses Kino. Im 4. Gang bodigte er seinen Kantonsrivalen Patrick Räb­matter. Keine zwei Stunden später standen sich die beiden Aargauer im Schlussgang, wo­bei die Ausgangslage deutlich war (auf dem Notenblatt von Alpiger waren 49.50 Punkte vermerkt, Räb­matter wies 48.75 Punkte auf). Der finale Gang wollte nicht in Schwung kommen, die bei­den Schwinger verbissen sich ineinander und einer der Jungen, die vorne am Sägemehlr­ing hockten, meinte vielsagend: «Mached endlich öppis».

Nun, die brütende Hitze (auf den vier Sägemehlringen wurden über 40 Grad gemessen) und der lange Tag hatten ihren Tribut gefor­dert. Nach genau sieben Minuten und sieben Sekunden setzte Räbmatter, ein Hüne von gut 150 Kilogramm Lebendgewicht, zu einem Schlungg an. Alpiger konnte diesen pa­rieren und gleich kontern – und wenig später lag Räbmatter, wie im 4. Gang, platt auf dem Rü­cken. Für den charismatischen «Koloss» kein Grund zur Trauer – spontan umarmten sich die beiden Kontrahenten und Räbmatter schul­terte Alpiger, der auch gegen 100 Kilo­gramm auf die Waage bringt. Man wünschte sich in anderen Sportarten (ein Schelm, wer an Fussball denkt) auch eine derartige Fairness und diesen Respekt vor dem Rivalen.