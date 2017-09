Was lehrt einen das?

Demut.

Und die fehlt den Fussballern der Gegenwart?

Ja, das glaube ich.

Hat sich der Fussball in England unter all den Trainern vom Festland eigentlich verändert?

Ja. Und wie ich finde, nicht zum Guten. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich liebe nun mal die Körperlichkeit des Fussballs. Mich entzückt ein schönes Tackling. Wenn nur noch Messis spielen würden, fände ich das langweilig.

Warum?

Come on! Das ganze Ballgeschiebe, dieses ewige Hin und Her? Irgendwann muss doch irgendetwas passieren.

All die Guardiolas, Klopps und Contes haben dem englischen Fussball also die Physis geraubt?

Nein, das nicht. Aber viele kamen mit einer Idee, wie das Spiel zu funktionieren hat. Sie haben sich nicht angeschaut, was hier für eine Fussball-Kultur herrscht, welche Spieler sie im Kader haben, welche Qualitäten, sondern sie versuchten einfach, ihr Schema auf die Mannschaft zu drücken. Aber so geht das nicht im Fussball.

Glauben Sie, dass Manchester bald so stark ist wie in früheren Zeiten?

Der geglückte Saisonstart stimmt mich optimistisch.

Nach dem Meistertitel 2013 und dem Rücktritt von Alex Ferguson als Trainer fiel Manchester United in ein tiefes Loch. Waren die Fussstapfen von Ferguson zu gross?

Natürlich war sein Schatten gross. Aber viele Leute scheinen zu vergessen, dass mit ihm auch David Gill als Vorstandsvorsitzender zurücktrat. Er hat die Transfers gemacht. Sein Nachfolger, Ed Woodward, hatte vom Business keine Ahnung, als er anfing.