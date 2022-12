Auszeichnung Die Aargauer Sportlerin des Jahres im Interview: «Wir haben uns sofort verliebt» Seit Freitag ist Fabienne Kocher Aargauer Sportlerin des Jahres. Im Interview spricht über ihren Umzug in den Kanton Aargau, über die Faszination von Judo und sagt, warum es wichtig ist, abzuschalten.

Als Fabienne Kocher die Trophäe für die Aargauer Sportlerin des Jahres auf den Tisch stellt, hat sie einen Gratulationsmarathon hinter sich. Nach zwei Jahren, in denen die Coronapandemie so vieles verhindert hat, fand die Aargauer Sportgala am Freitagabend wieder vor Publikum statt. Es war für alle Sportlerinnen und Sportler ein besonderes Erlebnis. Für Fabienne Kocher aber noch etwas mehr.

Sie erlebten ein sehr erfolgreiches Sportjahr 2021. Ist der Titel Aargauer Sportlerin des Jahres auch eine Art emotionaler Rückblick?

Fabienne Kocher: Definitiv. Wenn ich zurückdenke, hätte ich noch vor einem Jahr niemals gedacht, was ich alles erreichen werde. Natürlich träumt man – dass es dann aber Realität wird, ist etwas ganz anders. Dass ich nun noch einmal diese Anerkennung für meine Leistungen erhalte, ist sehr schön.

Auch wenn es komisch klingen mag, ohne Corona wären Sie vielleicht ganz wo anders.

Das stimmt. Ich habe erst an der WM 2021 (dank Bronze; die Red.) meine Teamkollegin in der Weltrangliste überholt. Nur so konnte ich an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ich weiss zwar nicht, ob ich sie auch 2020 überholt hätte. Aber als die Spiele um ein Jahr verschoben wurden, war das für mich gut. Ich habe während der Coronapause weiterhin hart trainiert. Am Ende hat es sich ausgezahlt, dass ich immer dran geblieben bin.

Doch auch die Spiele 2021 waren geprägt durch Corona. Hat es sich für Sie trotzdem ein wenig wie die Erfüllung eines Traums angefühlt?

Da es für mich die ersten Spiele waren, kann ich sie nicht ver­gleichen. Aber es war unglaublich schön. Der vielleicht einzige kleine Wermutstropfen war die Eröffnungsfeier. Seit ich 2009 an den Jugendspielen einlief, träumte ich davon, das auch an Olympischen Spielen zu erleben. Dass dann in Tokio der Applaus und die Zuschauer fehlten, war schade. Obwohl es lang her ist, seit ich an den Jugendspielen war, ist es das, was mir am meisten geblieben ist.

Sie haben Judo als Acht­jährige durch Ihre ältere Schwester entdeckt. War sofort klar, dass es der Sport ist, den Sie machen wollen?

Ich habe lange auch Handball gespielt. Aber ich spürte, dass ich nach den Handballtrainings immer direkt noch weiter wollte ins Judo, weil es so viel Spass machte.

Was ist die Faszination von Judo?

Die Vielfältigkeit. Mann muss zum Beispiel nicht einfach sehr gross sein, um Erfolg zu haben. Man hat seinen Körper, seine Stärken und passt den Kampfstil daran an. Das habe ich nach meinen Verletzungen erlebt. Ich habe die Art, wie ich kämpfe, angepasst. Es gibt immer Möglichkeiten und neue Wege, sich zu verbessern.

Sie haben sich zweimal in Serie das Kreuzband ge­rissen, danach folgten zwei Meniskusoperationen. Hatten Sie nie Zweifel, ob es für Sie weiter gehen würde?

Ich hatte die schönen Momente, die ich im Judo alle erlebt habe, immer im Kopf. Ich hatte die Erinnerung, dass ich zu den besten gehörte. Und dorthin wollte ich zurück. Ich wollte wieder die Aufregung vor einem Finalkampf spüren – diese Emotionen. Das trieb mich an.

An den Olympischen Spielen kämpften Sie um Bronze, verloren aber den Kampf. Was machte das mit Ihnen?

Ich war so nahe an der Medaille, dass ich jetzt noch mehr Lust habe, diese 2024 in Paris zu gewinnen.

An der WM gewannen Sie zuvor Bronze. Wie war das?

Im ersten Moment war vor allem die Freude da, dass ich dadurch an die Olympischen Spiele darf. Erst später realisierte ich, was ich geschafft habe. Dass ich etwas erreicht habe, worauf ich mich ein Leben lang vorbereitet habe.

Sie sind vor sieben Jahren aus dem Kanton Zürich nach Stilli gezogen. Was führte Sie in den Aargau?

Das Judo. Ich hatte damals ge­rade die Matur abgeschlossen. Um ins Training (im nationalen Leistungszentrum in Brugg; die Red.) zu kommen, brauchte ich jeden Tag fast zwei Stunden für einen Weg. Darum war für mich klar, dass ich nahe ans Leistungszentrum ziehen wollte.

Wie viel Aargauerin steckt schon in Ihnen?

Immer etwas mehr (lacht). Ich bin aber sowieso ein Mix. Ursprünglich Zürcherin, aber mit Heimatort in Selzach in Solothurn. Mein Freund kommt aus dem Tessin. Als wir die Wohnung in Stilli sahen, haben wir uns sofort in sie verliebt. Ich geniesse, dass die Aare nah ist. Ich könnte nach dem Training ins Gummiboot steigen und nach Hause treiben. Was ich sogar schon gemacht habe.

Was bei Randsport­arten manchmal vergessen geht, ist, wie viel Sportlerinnen investieren. Sie sind Profi, trainieren zweimal täglich an fünf Tagen.

An sechs sogar (lacht). Aber am Samstag nur einmal. Trotzdem klingt es selbst für mich speziell, wenn man von Profisport spricht. Ich verdiene ja nichts damit. Ich kann zwar dank der Unter­stützung von der Sporthilfe, von Swiss Olympic und Sponsoren leben, aber ein Polster kann ich keines schaffen. Ich werde nach meiner Sportkarriere schnell ins Berufsleben wechseln müssen.

Bereiten Sie sich darauf vor?

Ich hatte das Glück, dass ich früh gefördert wurde. Es war mir wichtig, dass meine Eltern entlastet werden. Judo lebt von den Aufenthalten im Ausland. Die Turniere und und. Das kostet sehr viel. Ohne Unterstützung ist das nicht möglich. Aber natürlich ist das danach ein Thema für mich. Im Sommer habe ich ein Psychologiestudium begonnen.

Ist der Mix einfach?

Mein Freund ist in diesem Bereich sehr wichtig für mich. Weil er mich immer wieder auf den Boden der Realität holt. Wenn ich als Judokämpferin zusammen mit anderen Athletinnen unterwegs bin, lebe ich in einer Blase, als gäbe es sonst nichts. Wenn ich nach Hause komme, kann ich abschalten. Das ist wichtig. Weil es mir zeigt, es gibt auch ein anderes Leben.