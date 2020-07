Auf der Suche nach der grünen Formel 1: Die Königsklasse will ein besseres Image

Das Prinzip der Formel 1 ist einfach. Gesucht wird der schnellste Autofahrer der Welt. Die grosse Faszination ist es, das Maximum aus Mensch und Maschine herauszuholen. Dröhnende Motoren und ausströmende Abgase gehören dazu. An diesem Wochenende ist im österreichischen Spielberg das Schauspiel erstmals wieder zu bewundern.

Doch passt die Formel 1 überhaupt noch in den Zeitgeist? Jetzt, wo sie als eine der ersten grosse Sportart starten, muten die Autorennen speziell an. In Zeiten, in denen das Bewusstsein für die Umwelt gestiegen ist, schwindet das Verständnis für den unnötigen CO2-Ausstoss zur Unterhaltung. Nicht, dass Grossevents wie Olympische Spiele oder Fussball-Weltmeisterschaften ökologischer wären, doch Autofahren im Kreis – das wirkt schon auf den ersten Blick klimaschädlich.

Boliden machen nur einen Bruchteil der Belastung aus

Seit Jahren kämpft die Formel 1 mit einem Imageproblem. Während zu Zeiten von Michael Schumacher die Motoren nicht laut genug dröhnen durften, hat sich das Bewusstsein in der Gesellschaft verändert. Debatten um Klimaschutz, Sexismus und Rassismus sind allgegenwärtig. Die Formel 1 passt sich an, hinkt aber hinterher. Seit 2014 fährt die Formel 1 mit Hybridmotoren, hat damit einen ersten Schritt zum Klimaschutz gemacht. 2018 wurden die Grid Girls abgeschafft, jene leicht bekleideten Damen, die die Fahrer jeweils vor den Rennen anhimmelten, ganz nach dem Motto: Männer fahren Auto, Frauen sehen gut aus. Fahrerinnen in der Formel 1 sieht man dennoch nicht. Und in Zeiten der Black-Lives-matter-Bewegung fahren die Silberpfeile von Mercedes in diesem Jahr in Schwarz. Damit will das Team auch auf Druck von Lewis Hamilton gegen Rassismus aufmerksam machen.

Weltmeister Hamilton ist ein guter Botschafter gegen Rassimus und für das Klima. Hamilton kauft nur wiederverwertbare Dinge, isst vegan und hat seinen Privatjet verkauft. «Ja wir reisen um die Erde und fahren Formel-1-Autos. Unser ökologischer Fussabdruck ist grösser als der des Durchschnitts. Aber das heisst nicht, dass man sich davor fürchten muss, Dinge anzusprechen, die man verändern kann.»