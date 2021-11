ATP Finals Novak Djokovic auf der Jagd nach der letzten Rekordmarke von Roger Federer Ab Sonntag spielen die acht Jahresbesten im Einzel und Doppel bei den ATP Finals, die erstmals in Turin stattfinden. Favorit ist Novak Djokovic, der das Turnier zum sechsten Mal gewinnen könnte.

epa09568051 Novak Djokovic of Serbia reacts after winning his semi final match against Hubert Hurkacz of Poland at the Rolex Paris Masters tennis tournament in Paris, France, 06 November 2021. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Christophe Petit Tesson / EPA

Nach diesem Jahr gibt es kaum mehr Zweifel: Novak Djokovic ist der erfolgreichste männliche Tennisspieler der Geschichte. Wie Roger Federer und Rafael Nadal steht der Serbe nun bei 20 Grand-Slam-Titeln, doch er ist der einzige aus dem Trio, der jedes der vier Major-Turniere mindestens zwei Mal gewonnen hat - wie auch die Masters-Turniere.

Zudem führte Djokovic während 346 Wochen die Weltrangliste an und beendet zum siebten Mal ein Jahr auf dem Thron. Beides sind Rekorde. Den Grand Slam, den gewinn aller Major-Turniere innerhalb eines Jahres, verpasste er nur deshalb, weil er im Final der US Open Daniil Medwedew unterlegen war.



Nun schickt sich Novak Djokovic an, Roger Federer auch noch die letzte bedeutende Rekordmarke abzuknüpfen: der Schweizer gewann den Final der acht Jahresbesten sechs Mal - ein Mal mehr als Pete Sampras, Ivan Lendl und Djokovic. Von 2012 bis 2015 gewann er vier Mal in Folge. Seither wartet er auf einen Erfolg beim letzten Turnier des Jahres. 2016 hatte er den Final gegen Andy Murray verloren, 2018 gegen Alexander Zverev.



Alles zu den ATP Finals in Turin

Gruppe Grün Novak Djokovic (ATP 1, SRB), Stefanos Tsitsipas (GRE, ATP 4), Andrei Rublew (RUS, ATP 5), Casper Ruud (NOR, ATP 8) Gruppe Rot Daniil Medwedew (RUS, ATP 2), Alexander Zverev (DE, ATP 3), Matteo Berrettini (ITA, ATP 7), Hubert Hurkacz (POL, ATP 9)

Spielzeiten: Täglich jeweils ab 13.00 Uhr und ab 19.00 Uhr



Das Teilnehmerfeld bei den ATP Finals in Turin. ATP Tour

Dass er in Turin, wo die ATP Finals erstmals nach zwölf Jahren in London über die Bühne geht, der Mann ist, den es zu schlagen gilt, bewies Djokovic jüngst beim Masters-Turnier in Paris-Bercy, wo er in seinem ersten Turnier seit den US Open den Titel gewann und sich im Final Medwedew bezwang.

Djokovic revanchiert sich in Paris-Bercy an Daniil Medwedew. Youtube

Der Russe dürfte nicht nur Djokovics stärkster Herausforderer sein, er tritt auch als Titelverteidiger an. Vor Jahresfrist hatte er sich im Final beim vor leeren Rängen ausgetragenen Turnier gegen Dominic Thiem durchgesetzt.



2020 gewann Medwedew in London gegen die Top 3 des Turniers. Youtube

Gespielt wird zunächst in zwei Vierer-Gruppen, täglich jeweils ab 13.00 und ab 19.00 Uhr. Die beiden Gruppenersten erreichen die Halbfinals, wo dann der jeweils Erste gegen den Zweiten der anderen Gruppe um den Einzug in den Final antritt. Auf dem Spiel stehen insgesamt 5,7 Millionen Dollar. Wer das Turnier ungeschlagen gewinnt, erhält 2,3 Millionen Dollar. Nur bei den vier Grand-Slam-Turnieren wird noch mehr ausgeschüttet.

Erstmals qualifiziert haben sich der Norweger Casper Ruud (22, ATP 8) und der Pole Hubert Hurkac (24, ATP 9), der Roger Federer in Wimbledon in den Viertelfinals bezwungen hatte. Es ist bis heute sein letzter Auftritt. Und in einer Woche könnte auch Federers letzter Rekord Geschichte sein.