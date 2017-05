Raphael Diaz als Majestix: Der Häuptling der Schweizer Nationalmannschaft ist natürlich der Captain. Im Unterschied zu seinem gallischen Amtskollegen wird er nicht auf einem Schild herumgetragen. Und Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fallen könnte, hat Diaz dem Vernehmen nach auch nicht.

Damien Brunner als Troubadix: Der Mann mit der Leier, der gerne falsch singt und an den Feierlichkeiten im gallischen Dorf immer gefesselt und geknebelt zuschauen muss, ist so etwas wie das verkannte Genie – wie Damien Brunner. Auch ihm will in der letzten Zeit nichts mehr so richtig gelingen.

Saul Miller als Miraculix: Der inzwischen berühmte Mentaltrainer, der im Vorfeld der WM auch in den Reihen der Schweizer Nati wirken durfte, ist unser Druide. Ob sein Zaubertrank den Eisgenossen ebenso hilft wie den Comic-Protagonisten? Der Beweis steht noch aus.