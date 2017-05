«Ich hatte einen Schutzengel an meiner Seite», schreibt Armon Orlik auf Facebook. Nach seiner Niederlage am Sonntag am Aargauer Kantonalschwingfest gegen Bruno Gisler konnte der 21-Jährige seine Arme und Beine nicht spüren. Zehn Minuten lang, wie er später sagte, als er aus dem Spital zurückkehrte. Die Ärzte konnten keine Brüche oder andere Verletzungen feststellen. Hat sich Orlik die Lähmung nur eingebildet?

«Nein», sagt Phil Jungen, Chefarzt Sportmedizin am Paraplegiker-Zentrum Nottwil. «Was Armon Orlik widerfahren ist, ist erklärbar. Man nennt dies einen spiralen Schock. Prallt jemand mit der Wirbelsäule sehr heftig und in einem dummen Winkel auf, wird der Nerv im Spinalkanal durchgeschüttelt. Es kommt zu einem vorübergehenden Ausfall aller Funktionen. Was die Betroffenen als Ewigkeit empfinden, dauert nur ein, zwei Minuten. Danach kommen die Fähigkeiten nach und nach wieder zurück.»

Am Abend wieder in der Arena

Körperlich wird Orlik die Folgen nicht mehr lange spüren. Weit länger könnte es gehen, bis er den Unfall mental verarbeitet hat. Noch am Sonntagabend ist er darum in die Arena zurückgekehrt. «Wir haben gemeinsam diskutiert, ob es für die Verarbeitung des Schocks gut wäre. Armon hat sich dann entschieden, es zu tun», sagt sein Vater Paul Orlik. Der renommierte Sportpsychologe Jörg Wetzel findet diesen Schritt gut. «Zwar ist der Verarbeitungsprozess individuell. Wichtig ist aber immer, die Situation, die Angst macht, nicht zu verdrängen oder zu vermeiden.»