Am Sonntag ist Orlik Gast am Aargauer Kantonalfest. Später im Jahr am Berner. Dort kommt es zum Duell mit dem stärksten Verband der Gegenwart. Auf die Herausforderung freut er sich. Kann er die Berner Jahre bald beenden? «Zum Glück muss ich das nicht alleine. Wir haben ein junges, hungriges Team.» Er stellt sich nicht gerne in den Mittelpunkt. Ob er denn spüre, dass er der Publikumsliebling ist. «Ja, schon. Egal, wo ich bin, sagen mir das die Leute ja ständig.»

Er selbst will nicht zwingend der Liebling der Nation sein. Ihm geht es vor allem ums Schwingen. Um Leidenschaft, wie er sagt. Trotzdem: Der Name Orlik verkauft sich. Mittlerweile verdient er ganz gut – vielleicht einzig die Könige noch etwas mehr. Experten schätzen, dass Orlik in diesem Jahr Einnahmen im sechsstelligen Bereich generieren kann. Besonders dann, wenn er am Unspunnenfest am 27. August, dem Saisonhighlight, triumphieren würde. Das ist sein Plan. «Mir tut es gut, ein Saisonziel zu haben.» Weil er sich so einfacher für das Training motivieren kann. Bis zum nächsten Eidgenössischen muss er sich schliesslich gedulden. Erst 2019 hat er die nächste Chance, König zu werden.