«So ist es eben, wenn es läuft», sagt er nach seinen zwei Toren gegen Andorra. Und auch, so viel Ehrlichkeit sei gelobt: «Ich freue mich auch für mich.» Die Freude ist berechtigt, sechs Tore in sechs Spielen stehen nun in der Bilanz. Das ist hervorragend. Und es ist vor allem bereits jetzt ein Treffer mehr als in der gesamten letzten Saison.

Es war die richtige Antwort auf die Spässchen seiner Nati-Kollegen, die ihn im Camp ab und zu necken mit der Frage: «Haris, wann schiesst du eigentlich wieder einmal ein Tor?» Der Kein-Tore-Seferovic, das ist jener der EM. Jener, der die Fans zum Verzweifeln bringt, weil einfach kein Ball rein will. Doch dieser ist derzeit weit weg. Seit dem Wechsel zu Benfica Lissabon ist Seferovic, 25-jährig erst, aufgeblüht. Das Formhoch darf ruhig anhalten. Zumindest bis zum Showdown Portugal - Schweiz, in «seinem» Benfica-Stadion.

Akanji und der prächtige Ausblick

Über keine Position der Schweizer Nationalmannschaft ist in den letzten Jahren so viel debattiert worden wie über die Innenverteidigung. Es gab Verletzungen, es gab Probleme mit der Spielpraxis, es gab ab und zu schlimme Fehler. Das alles schwang immer mit. Auch dann, wenn die Innenverteidigung solid war – beispielsweise an der EM.