Analyse zum Frauenfussball Weil bei den Klubs zu wenig gemacht wird: Es fehlt im Schweizer Frauenfussball noch immer an der nötigen Breite Das Schweizer Frauenfussball-Nationalteam hat gegen Italien eine entscheidende Niederlage erlitten. Nach einer Phase der positiven Entwicklung droht die Schweiz ein wenig den Anschluss zu verlieren – weil im Klubfussball zu wenig in den Frauenfussball investiert wird. Raphael Gutzwiller

Captain Lia Wälti nach der 0:1-Niederlage gegen Italien. Urs Lindt / freshfocus

Es ist nur eine Niederlage. Doch eine, die den Schweizer Frauenfussball unglaublich schmerzt. Die Schweizerinnen waren drauf und dran, die Qualifikationsgruppe zu gewinnen und sich das direkte WM-Ticket zu sichern. Ein Remis gegen Italien hätte gereicht und die Schweiz hätte das Ticket schon fast in der Tasche gehabt. Nach der 0:1-Niederlage am Dienstag warten nun komplizierte Playoffs. Das Scheitern droht.

Gegen Italien darf die Schweiz verlieren. Das ist im Männerfussball so. Und das ist auch im Frauenfussball so. Doch die Art und Weise wirft Fragezeichen auf. Die Schweizerinnen agierten nervös und passiv, es fehlte am nötigen Mut. Anstatt mit wehender haben sie mit eingezogener Fahne verloren.

Pure Enttäuschung bei den Schweizerinnen (von links): Luana Bühler, Sandy Maendly, Gaëlle Thalmann, Svenja Fölmli und Lia Wälti. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Niederlage ist ein grosser Rückschlag für die Schweizerinnen. Doch sie ist kein Grund zur grossen Sorge. Das Nationalteam gibt in den letzten Jahren eine gute Visitenkarte ab für den Schweizer Frauenfussball. Seit der Däne Nils Nielsen das Team 2019 übernommen hat, haben sich die Schweizerinnen kontinuierlich weiterentwickelt. Sie haben sich für die Europameisterschaft in diesem Sommer in England qualifiziert und haben sich im Herbst durch einen Sieg in Italien erst in die ausgezeichnete Ausgangslage gebracht. Zudem überzeugen viele der Spielerinnen auch auf internationaler Bühne. Ana-Maria Crnogorcevic spielt zum Beispiel beim FC Barcelona und damit beim derzeit besten Klub der Welt.

Doch ist dadurch die Zukunft des Schweizer Nationalteams auch wirklich gut? Fakt ist: Das Nationalteam ist kein Sinnbild für den Frauenfussball hierzulande. Alle wichtigen Spielerinnen verdienen ihr Geld in den Topligen. Nur die wenigsten Nationalspielerinnen sind in der Schweiz aktiv. Und die Erfolge in den letzten Jahren haben in erster Linie mit Ausnahmekönnerinnen zu tun: mit Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic, Lia Wälti und Torhüterin Gaëlle Thalmann. Nur Wälti ist von diesen vier Spielerinnen unter 30 Jahre alt. Treten sie irgendwann zurück, entsteht eine kaum zu schliessende Lücke.

Ramona Bachmann ist eine der Ausnahmekönnerinnen der Schweiz. Urs Lindt / freshfocus

Und auch wenn riesige Talente wie Riola Xhemaili und Géraldine Reuteler im Nationalteam bereits in jungen Jahren wichtige Rollen übernehmen, fehlt es an der nötigen Breite. Insgesamt besitze die Schweiz zu wenige talentierte Fussballerinnen, beklagte Tatjana Hänni, die Direktorin des Frauenfussballs beim Schweizerischen Fussballverbandes, zuletzt in der «NZZ». In der Ausbildung von Fussballern und von Fussballerinnen bestünden immer noch zu grosse Unterschiede.

Das liegt auch in der Verantwortung der Klubs. Noch immer wird in den meisten Profiklubs der Frauenfussball stiefmütterlich behandelt. Spiele der «Women’s Super League» finden nicht selten auf dem holprigsten Nebenplatz statt, die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur sind weit entfernt von jenen bei den Männern.

Zweifellos hat der Frauenfussball hierzulande Fortschritte gemacht. Nur: im Ausland geschieht dies rascher. Zuletzt haben uns Länder wie Belgien, Österreich oder Schottland auf – oder überholt. Ganz zu schweigen von den grossen Fussballländern wie Spanien oder England – oder nun auch Italien, die längst auch den Frauenfussball für sich entdeckt haben. In diesem gestiegenen Wettbewerb mitzuhalten, wird für die Schweiz schwieriger. Nicht zuletzt durch die Kandidatur für die EM 2025 erhofft sich der Fussballverband einen Schub.

Der Frauenfussball wird immer beliebter – auch in der Schweiz. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Bei der Niederlage gegen Italien in Thun erreichte erstmals ein Frauenfussballspiel in der Schweiz eine Zuschauerzahl von über 6000. Das ist zwar noch weit entfernt vom kürzlich aufgestellten Rekord von über 90'000 in Barcelona, zeigt aber, dass das Interesse für den Frauenfussball auch hierzulande steigt. Um diese Entwicklung weiter voranzubringen, braucht es auch aber weiter gute Resultate des Nationalteams. Damit diese weiter erbracht werden können, braucht es Investitionen. Sonst droht die Schweiz den Anschluss zu verlieren.