American Football Schatten über dem Super-Bowl-Spektakel in Los Angeles Mit dem Super Bowl steht in der Nacht von Sonntag auf Montag in den USA das jährliche Highlight des Sports an. Dieser steht für Gigantismus und Spektakel. Doch bekanntlich ist nicht alles Gold, was glänzt.

Das SoFi Stadium in Los Angeles ist Austragungsort des 56. Super Bowls. Marcio Jose Sanchez / AP

Eine Sammelklage eines Trainers wegen offener Rassendiskriminierung. Ein Coach, der aufgrund von rassistischen E-Mails zurücktreten musste. Spieler, die mal wegen gefährlicher Körperverletzung und mal wegen einer Alkoholfahrt mit Todesfolge verhaftet werden. Allein in den letzten Monaten lieferte die National Football League (NFL) so viele Skandale, dass sich eine Sonderbeilage dazu drucken liesse. Von den massiven Bedenken bezüglich der gesundheitlichen Langzeitfolgen ganz zu schweigen.

Doch der Popularität der Liga tut das keinen Abbruch, sämtlicher Schmutz scheint an diesem Teflonkonstrukt abzuperlen. Die Zuschauer können ihren Blick nicht abwenden, was sich bezahlt macht: Im März 2021 verkaufte die NFL ihre Medienrechte für die nächsten 11 Jahre für 110 Milliarden Dollar – sie ist zu einer Gelddruckmaschine für die superreichen Besitzer geworden, von denen es sich bei 30 von 32 Teams um weisse Milliardäre handelt.

Der Super Bowl in der Nacht auf Montag zwischen dem Gastgeber Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals wird wieder ein Fest des Gigantismus werden, mit Rekordzahlen bei den Werbeeinnahmen und gegen 150 Millionen Zuschauern weltweit. Die umfassende Legalisierung des Sportwettenmarktes in den USA hat für einen weiteren Boom gesorgt. Es dürfte alleine in den USA mehr als eine Milliarde Dollar gesetzt werden – von der Farbe des Kleides der Musikerin Mickey Guyton, welche die Nationalhymne singt, bis zur Frage, wem der Matchwinner nach Spielschluss als Erstes danken wird – der Familie, Gott, dem Team oder den Fans – lässt sich auf alles Erdenkliche Geld setzen.

Was die NFL so spannend macht

Doch was macht die Faszination dieses rauen Sports eigentlich aus? Und wieso wächst die Popularität auch in Europa sprunghaft? Gerade hat die NFL bekanntgegeben, künftig zwei Spiele pro Jahr in München und Frankfurt auszurichten, neben der bereits bestehenden Vereinbarung mit London. Es gibt Sportinteressierte, die sich vom internationalen Klubfussball ab- und der NFL zuwenden. Ausgerechnet jene Liga, die so etwas wie der Vorreiter für zügellosen Sportkommerz ist. Aber es bestehen durchaus feine Unterschiede: Die NFL hat immer so funktioniert, es gibt anders als im Fussball keine Tradition, die sich zerstören lässt. Und sie kennt auch keine Monotonie.

Eine lähmende, sterbenslangweilige Phalanx wie in der Bundesliga mit neun Meistertiteln in Serie von Bayern München ist undenkbar. In der 1967 begonnenen Super-Bowl-Ära hat kein Team mehr als zwei Titel in Serie gewonnen. Das ausgeklügelte, paradoxerweise ausgerechnet in den USA fast sozialistische System mit dem Draft (das schwächste Team der abgelaufenen Saison darf als Erstes die besten Talente des Jahrgangs auswählen) und einer Gehaltsobergrenze garantiert Parität.

Die Bengals mit Jungstar Joe Burrow kämpfen in der Sonntagnacht um den Super-Bowl-Sieg. Marcio Jose Sanchez / AP

Die Bengals sind der jüngste Beweis dafür: Sie spielen in einem der kleinsten Märkte der NFL, das Vermögen ihres Besitzers Mike Brown wird auf knapp zehn Mal tiefer geschätzt als jenes von Stan Kroenke, seinem Antipoden bei den Rams, der 10,7 Milliarden Dollar besitzen soll. Aber Geld ist nicht die einzige Lösung – man kann sich in der NFL nicht einfach an die Spitze der Nahrungskette setzen und mit Champions-League- und TV-Einnahmen für immer dort verharren.

Und natürlich ist auch die Magie dieser Sportart ein wichtiger Bestandteil ihrer Attraktivität. Jeder Spielzug kann entscheidend sein, alles verändern, American Football hat so viele Ingredienzen: Rasanz, Dynamik und Brutalität, gleichzeitig aber auch Kreativität, analytisches Denken und Bauernschlauheit. Es ist gleichzeitig Schach und Gladiatorenspektakel. Und fesselt und verbindet die Menschen in den USA wie sonst nicht mehr allzu viel im Jahr 2022.

Die NFL als Geldmaschinerie

Die kommerzielle Explosion der letzten Dekade hat auch mit Roger Goodell zu tun, dem Ligakomissionär. Unter seiner Führung professionalisierte sich die Liga – und machte alles zu Geld, was irgendwie möglich war. Der Umsatz wächst stetig, auf inzwischen mehr als zwölf Milliarden Dollar pro Saison und Goodell partizipiert daran: In den letzten zwei Jahren verdiente er atemberaubende 128 Millionen Dollar.

Hat die NFL noch einen Schritt nach Vorne gebracht: Commissioner Roger Goodell. Caroline Brehman / EPA

Auf dieses Jahr hin wurde die Saison um einen Spieltag und zwei Playoff-Partien erweitert, was wieder ein paar hundert Millionen einbrachte. Und in seiner Regentschaft ist die NFL 2015 nach 21 Jahren Absenz auch nach Los Angeles zurückgekehrt, die neben New York wichtigste und zugkräftigste Metropole des Landes. Mit den Chargers (aus San Diego) und den Rams (aus St.Louis) beherbergt die Stadt nun zwei NFL-Teams, was dem Wachstum der Liga nur zuträglich sein kann.

Die Rams in ihrem glitzernden, neuen, mehr als fünf Milliarden Dollar teuren Stadion in Inglewood, sollen im Super Bowl weiter für gute PR sorgen. Und das offenbar nicht nur für die NFL, sondern auch für die Stadt: Los Angeles hat in den vergangenen Tagen mehrere Obdachlosencamps im Umkreis der Spielstätte räumen lassen, weil die Besucher die Probleme und Armut der Stadt offenbar nach Möglichkeit nicht zu Gesicht bekommen sollen. So schäbig das ist – als Parabel auf die NFL eignet es sich durchaus: Im Glanzlicht dieser Liga gibt es eben auch sehr, sehr viel Schatten. Gerade am Super Bowl schaut die breite Öffentlichkeit darüber schulterzuckend hinweg.