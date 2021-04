Amateurfussball Der Schweizerische Fussballverband hofft auf den Bundesrat: «Wir geben die Saison der Amateure noch nicht auf» Statt die Saison vorzeitig abzubrechen, fordert der Schweizerische Fussballverband, dass Fussballspielen wieder möglich sein soll. Bis am 31. Mai hofft er auf Lockerungen, damit die Saison zu Ende gespielt werden kann.

Das Jubeln im Amateurfussball, wie hier beim FC Schöftland, geht weiter. Alexander Wagner

Der Bundesrat hat am letzten Mittwoch neue Änderungen präsentiert, wonach bis am 26. Mai keine weiteren Lockerungschritte passieren werden. Eigentlich hätte dies das Ende der Saison im Amateurfussball bedeutet. Denn bis anhin wurde von den Regionalverbänden der 12. Mai als letztmögliches Datum gehandelt, um zeitgemäss die Saison zu Ende zu spielen.

An einer Medienkonferenz, in der viele Journalisten den Abbruch der Saison erwartet haben, heisst es aber: «Wir möchten die Saison zu Ende spielen», so SFV-Präsident Dominique Blanc. Dafür fordert er Lockerungsschritte bis zum 31. Mai, die den Amateurfussball begünstigen sollen: «Wir fordern vom Bundesrat, dass er uns entgegen kommt. Warum? Weil es sich um Sport an der frischen Luft handelt. Wenn man sich die anderen Lockerungen anschaut, dann muss auch das Fussballspielen im Freien wieder möglich sein.»

Im Juni soll Spielbetrieb wieder aufgenommen werden

Sollte der Bundesrat die geforderten Lockerungen ab Ende Mai bewilligen, so wäre es das Wochenende vom 5./6. Juni, an dem wieder gekickt werden könnte. Einen Monat hätten die Mannschaften dann Zeit, um ihre Saison zu beenden. Das letzte mögliche Spielwochenende, um die Halbsaison abzuschliessen, ist jenes vom 3./4. Juli.

Der Präsident der Amateurliga, Sandro Stroppa, zeigt sich dem angestrebten Fahrplan gegenüber optimistisch: «Wenn am 5. Juni die ersten Spiele stattfinden können haben wir insgesamt fünf Spielwochenenden, um die Meisterschaften zu beenden. Die Vereine haben noch zwei bis fünf Spiele offen. Mit ein bis zwei zusätzlichen Mittwochsrunden sollte es möglich sein, dass alle Klubs ihre Vorrunden abschliessen können.»

Die Vereine sind vorbereitet

Um den Spielbetrieb fortführen zu können, brauchen die Vereine Schutzkonzepte. Der SFV unterliegt nicht der Pflicht, diese zu kontrollieren. Trotzdem ist sich Stroppa sicher, dass sich die Vereine ihrer Verantwortung bewusst sind: « Die Vereine wissen, wie sie in der Pandemie handeln müssen. Wir sehen es beim Juniorenbereich, in dem jetzt schon gespielt wird. Es gab bislang noch keine Beschwerden. Jeder Verein hat Schutzkonzepte, um die Spiele durchzuführen.»