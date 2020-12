Als ob Beat Feuz zum Eisschnellläufer würde: Pistenbauer Bernhard Russi äussert sich zu den olympischen Abfahrten in China

Was macht man, wenn man keine Abfahrer hat? Ganz einfach: Man bringt Eisschnellläufern das Skifahren bei. Zumindest in China. «Ich war erstaunt, als ich sie fahren sah», sagt Bernhard Russi. «Offenbar fühlt es sich in der Abfahrtsposition ähnlich an wie auf Kufen.» Und so wurden aus Shorttrack-Spezialisten kurzerhand Testpiloten für die Olympiapiste.

Im November war Russi mit einer kleinen Delegation des Internationalen Skiverbandes FIS für Kontrollen in Yanqing. Trotz Corona. «Normalerweise müssen alle, die nach China reisen, in Quarantäne.» Doch die Olympischen Spiele öffnen Türen. Zwar wurden Russi und Co. täglich und manchmal mehrmals auf das Virus getestet, aber in Isolation mussten sie nicht. «Ich war beeindruckt, wie die Chinesen mit der Pandemie umgehen», sagt Russi.

Warten auf Corinne Suter und Beat Feuz

Schon die Anreise war speziell. Zwei unabhängige, negative Coronatests musste Russi vorweisen, ein weiterer erfolgte in Frankfurt beim Zwischenstopp. «Dann stiegen wir in ein Flugzeug mit 250 Plätzen, obwohl wir nur 30 Personen waren und die Flugbegleiter trugen Ganzkörper-Schutzanzüge.»

In China angekommen, wurde die Gruppe in Busse verteilt, je fünf Personen in einen Car mit 50 Plätzen. «Näher als drei Meter kam man sich nie», so Russi. Im Hotel stand das Essen vor der Tür und gegessen wurde allein.

Der Fiebermesser wurde zum engsten Begleiter und die täglichen Coronatests zur Routine.

Die Arbeiten in Yanqing sind gut fortgeschritten. Russi berichtet von keinen grösseren Problemen. «Man merkt, dass im Moment Corona das dominierende Thema ist. Das rückt alles ein wenig in den Hintergrund. Trotzdem läuft es nach Plan», sagt er. Noch gehört die Olympiapiste den Testpiloten. Im Februar 2022 kommen dann hoffentlich Suter und Feuz.