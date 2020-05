Als die Schweiz an Hitlers Geburtstag Deutschland besiegte

Die Gegner heissen Italien, Schweden, Jugoslawien, Holland, Finnland, Ungarn, Frankreich, Portugal und Spanien. Die Schweizer reisen trotz Kriegswirren nach Turin, Mailand, Valencia, Lissabon, Garmisch, München, Wien, Marseille, Budapest, Stockholm und Solna (Schweden). Nur im Jahr 1944 gibt es keinen internationalen Spielverkehr. In dieser bewegten Zeit kommt es am 20. April 1941 zum politisch bedeutsamsten Länderspiel unserer Geschichte.

Während des Krieges hatte der Sport auch in der neutralen Schweiz seine politische Unschuld verloren. Der internationale Spielverkehr ruhte nämlich nicht. Zwischen September 1939 und Juni 1943 treten die Schweizer zu nicht weniger als 36 Länderspielen im Eishockey und Fussball an.

Das offizielle Kriegsende am 8. Mai 1945 hat für die Zeitgenossen auf den Sport kaum Einfluss. Der 20. August 1945 ist das wichtigere Datum. Erst an diesem Tag gibt General Henri Guisan sein Kommando zurück und der Aktivdienst ist offiziell zu Ende. Von nun an braucht es keine Urlaubsgesuche mehr für die Trainingsbesuche und für die Teilnahme an Wettkämpfen.

Das Spiel war in der Schweiz mit fiebriger Erregung erwartet worden. Torhüter Erwin Ballabio erinnerte sich noch zwanzig Jahre später. «Jene Auseinandersetzung, ausgetragen in einer politisch überreizten Atmosphäre, war weit mehr als nur ein Spiel. Für uns, die wir fast alle im Militärdienst standen, galt es, Ehre einzulegen für das Vaterland. Beim Abmelden bemerkte mein Kommandant: ‹Wenn ihr gewinnt, dann gibt es acht Tage Urlaub.›»

Ausgerechnet an Führers Geburtstag, am höchsten Feiertag des Dritten Reichs besiegt die Schweiz in Bern vor 38 000 Zuschauerinnen und Zuschauern Deutschland mit 2:1. Joseph Goebbels war ausser sich. Es dürfe, schrieb der Reichspropagandaminister erzürnt an Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, in Zukunft «kein Sportaustausch gemacht werden, wenn das Ergebnis im Geringsten zweifelhaft» sei. Basta und Heil Hitler.

Das starke Kopfballspiel der Deutschen verglich er mit den Stukas, den gefürchteten Sturzkampfbombern. «Sie dachten wohl, ihre Luftwaffe sei auch im Fussball entscheidend. Bern hat sie eines Besseren belehrt.» Das Spiel der Schweizer mahnte den Schreiber an die Kampfweise der alten Eidgenossen und an Winkelrieds Opfertod in der Schlacht von Sempach anno 1386.

Der Sport wird wieder unschuldig und neutral

Die Schweizer haben während des Krieges unter Nationaltrainer Karl Rappan noch drei weitere Spiele gegen Deutschland ausgetragen. Am 9. März 1941 unterlagen sie in Stuttgart 2:4. Am 1. Februar 1942 gelang in Wien ein Auswärtssieg mit 2:1 und am 18. Oktober 1942 revanchierten sich die Deutschen in Bern mit 5:3. Sie hüteten sich, nochmals an einem 20. April anzutreten.

Nach dem Krieg reichen die Schweizer die Hand zur Versöhnung: am 22. November 1950 ermöglichen sie dem vom internationalen Spielverkehr ausgeschlossenen Deutschland in Stuttgart das erste Länderspiel der Nachkriegszeit. Deutschland gewinnt das Spiel mit 1:0. Mit dem Ende des Krieges wird unser Sport politisch wieder mehr oder weniger unschuldig und neutral.

Ein politisch aufgeladenes Spiel wie am 20. April 1941 hat es nie mehr gegeben. Das Kriegsende im Mai 1945 ist auch der Anfang des goldenen Jahrzehntes unseres Sports mit den Olympischen Spielen (1948 in St. Moritz) und einer Fussball-Weltmeisterschaft (1954).

Die Unversehrtheit unseres Landes ist ein Wettbewerbsvorteil, der erst im Laufe der 1950er-Jahre verloren geht. 1948 holen die Schweizer bei den Olympischen Sommerspielen in London 20 Medaillen (Rekord in der Nachkriegszeit). Die 10 Medaillen von St. Moritz 1948 werden erst 1988 in Calgary übertroffen. Es sind die Erfolge der «Kriegsgeneration», und als diese die Bühne verlässt, muss unser Sport nach dem Tiefpunkt von Innsbruck (zum einzigen Mal ohne Medaille bei Winterspielen) 1964 von Grund auf neu organisiert werden.