Von ebensolch kompletten Skifahrern gibt es heute nicht mehr viele. Die Rennen wurden mehr, die Belastungen grösser und die Kluft zwischen den schnellen und den technischen Disziplinen ging immer weiter auf. Im Weltcup hat längst das Spezialistentum Einzug gehalten. In den vergangenen Jahren gelang es nur Ausnahmeathleten wie Ivica und Janica Kostelic, Bode Miller, Tina Maze oder Anja Pärson, in allen Disziplinen regelmässig Siege einzufahren.

Von den Aktiven wäre dieses Kunststück lediglich der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin zuzutrauen. FIS-Renndirektor Markus Waldner kritisierte ebendiese Entwicklung im Gespräch mit der «Nordwestschweiz»: «Wenn man die besten Abfahrer teilweise Slalom fahren sieht, ist das keine Werbung für den Skisport.»

Für die geplante Einstellung der Kombination gibt die FIS nicht nur sportliche Gründe an. Das Format rentiert schlicht nicht mehr. Die Rennen liessen sich in den vergangenen Jahren kaum vermarkten.

Dies bestätigt Thomas Stauffer, Cheftrainer der Männer bei Swiss Ski: «Es stimmt, dass zum Teil das Zuschauerinteresse nicht so gross ist, was aber von den Sendezeiten abhängt.» Die Kombinationsrennen werden normalerweise am Freitagnachmittag ausgetragen, wodurch das TV-Publikum und die Zuschauermassen am Pistenrand ausbleiben.

«Es wird schwierig, Rennen zu solch unattraktiven Zeiten zu finanzieren», so Stauffer. Darüber hinaus ist die Organisation einer Superkombination extrem aufwendig für das veranstaltende Skigebiet. Nur wenige Weltcup-Destinationen haben die Kapazitäten und Ressourcen, eine Abfahrt und einen Slalom auf demselben Berg und an demselben Tag durchzuführen.

Noch ist nichts definitiv

Eine definitive Abschaffung der Kombination wurde vonseiten der FIS noch nicht kommuniziert; mit den Parallelrennen fördert der Weltverband allerdings bereits eine potenzielle Ersatzdisziplin. Derzeit fungieren sie als Zusatz zu den fünf bestehenden Wertungen und haben noch keinen eigenen Weltcup.

Gemäss Stauffer plane die FIS aber, den Parallelwettkampf künftig als eigenständige Disziplin einzuführen. Dies würde bedeuten, dass solche Anlässe demnächst auch auf Nachwuchsebene auf dem Programm stünden.