Kevin Fickentscher geht zwar ans Telefon – nur, sagen will der Torhüter des FC Sion zu dieser Causa nichts. Zu delikat offenbar. Nur nicht das Maul verbrennen.

Was war passiert? Am späten Mittwochabend hatte das Tessiner Fernsehen auf seiner Homepage verkündet, dass Valon Behrami seinen Vertrag beim FC Sion per sofort auflösen werde. "Behramis Abenteuer in Sion ist zu Ende", lautete der Titel. Wobei eher die Überschrift gepasst hätte: "Das Ende des grossen Missverständnis zwischen Behrami und dem FC Sion."

Im Juli hatte der Walliser Super-League-Klub euphorisch den Wechsel des 34-jährigen Nationalspielers von Udinese ins Tourbillon verkündet. Mit einem Vertrag bis 2021. Gefeiert in den Medien auch als Königstransfer. Jahrelang hatte Präsident Christian Constantin bei Behrami gebohrt. Dabei hätten die Alarmglocken bei ihm eigentlich schrillen müssen angesichts des Beispiels von Gennaro Gattuso, der vor sieben Jahren als ebenfalls 34-Jähriger nach 467 Partien für die ruhmreiche AC Milan mit einem Zweijahresvertrag zum FC Sion gestossen war und die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Trotz des Weltmeistertitels und 73 Länderspielen auf der Visitenkarte.