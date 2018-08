Immerhin: Mit dem FC Zürich (Europa League) und den Berner Young Boys (Champions League oder Europa League) ist die Schweiz in dieser Saison mit mindestens zwei Klubs in der Europacup-Gruppenphase vertreten. Mit dem FC Basel und dem FC Luzern könnten zwei weitere Klubs in die Europa-League-Gruppenphase dazustossen. Sie treten heute zum Rückspiel in der vorletzten Runde der Europa-League-Qualifikation an.

Für den FCB wird das Rückspiel gegen das starke Vitesse Arnheim zwar alles andere als ein Selbstläufer, doch dank des 1:0-Sieges im Hinspiel und dem zurückgekehrten Wettkampfglück seit der Ankunft von Neo-Trainer Marcel Koller sind die Chancen aufs Weiterkommen gross. Das wäre dann wohl die halbe Miete für die Gruppenphase: Denn in der letzten Qualifikationsrunde wartet mit Limassol (Zypern) oder Brest (Weissrussland) ein auf dem Papier schwächerer Gegner als Arnheim.