Was für eine Leistung: Der 22-jährige Nick Alpiger aus Staufen AG feierte in Flüelen am Innerschweizer Schwingfest den bislang grössten Triumph seiner Karriere. Auf dem Weg zum Festsieg standen ihm fünf «Eidgenossen» im Weg. Im Schlussgang bodigte er Christian Schuler nach wenigen Sekunden.