Nikosia Ex-FCA-Goalie Joël Mall bleibt auf Zypern: «Freue mich sehr, für Olympiakos für mindestens eine Saison das Tor zu hüten» Aus der Fortsetzung der Karriere in Westeuropa wurde nichts: Der Aargauer Torhüter Joël Mall verlängerte seinen Vertrag in Zypern bei Olympiakos Nikosia. Der Klub habe sich extrem um seine Rückkehr bemüht, so Mall.

Joël Mall stellt sich nun doch nochmals für mindestens ein Jahr in Zypern ins Tor. Foto: imago images

Der Aargauer Torhüter Joël Mall setzt seine Karriere nun doch auf Zypern fort. Der 31-Jährige, ehemalige Aarau-Spieler verlängerte seinen Vertrag bei Olympiakos Nikosia um eine Saison. Eigentlich hatte er mit seiner Familie Zypern den Rücken kehren wollen. Er hielt sich in Trainings mit dem FC Aarau und dem FC Baden fit und suchte in den letzten Wochen einen neuen Klub.

Doch das Unterfangen scheiterte. In Zypern war Mall in der letzten Saison zum besten Torhüter der Liga gewählt worden, doch einen Markt in Westeuropa gab es für ihn offenbar nicht. «Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange ohne Klub bleiben werde. Aber es zeigt mir, dass es mit 31 und zuletzt vier Jahren auf Zypern nicht einfach ist, in Westeuropa irgendwo unterzukommen», sagte Mall unlängst im Gespräch mit der «Aargauer Zeitung».

Nun entschied er sich, die Offerte zur Vertragsverlängerung von seinem «alten» Verein Olympiakos Nikosia anzunehmen. Weshalb also nun der Sinneswandel und der Verbleib in Zypern? «Die Hauptgründe waren, dass sich der Klub und der Präsident Tornaridis extrem um mich und meine Familie gekümmert und um eine Rückkehr bemüht haben», schreibt Mall auf Instagram.

Ausserdem solle man «Leuten, Institutionen und Umständen eine weitere Chance geben», so Mall. Streitigkeiten und Missverständnisse aus der Vergangenheit seien geklärt worden, schreibt Mall. «Aus diesen Gründen freue ich mich sehr, für Olympiakos für mindestens eine Saison das Tor zu hüten.»

Mall spielt seit 2018 in Zypern. Zuerst für Pafos, dann für Apollon Limassol und AEK Larnaka, ehe er im vergangenen Sommer zu Olympiakos Nikosia wechselte. Seine Karriere als Profi hatte Mall 2010 beim FC Aarau lanciert, 2015 zog er weiter, erst zu den Grasshoppers, dann in die deutsche Bundesliga zu Darmstadt.