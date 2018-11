Am Samstagabend treffen die FC Aarau Frauen auswärts in Bern auf die Femina Kickers Worb. Kein leichtes Spiel wird die FCA-Frauen in Bern erwarten, denn die Kickers aus Worb befinden sich zurzeit mit nur einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz hinter St. Gallen.