Zweiter Sieg in Serie für den FC Aarau: Die jungen Wilden sorgen in Chiasso für eine Premiere

Wie motiviert ein Trainer eine Mannschaft, die im Tabellenkeller der Challenge League klassiert ist, aber nicht absteigen kann? Einfach deshalb, weil es keinen Absteiger gibt. Gar nicht so einfach: Aber halt! Da gibt es Begriffe und Reizpunkte wie Prestige, Ehre und Stolz. Und da gibt es natürlich auch noch den Umstand, dass die Spieler in dieser Endphase der Meisterschaft Werbung in eigener Sache machen müssen, um in Zukunft weiterhin im Profigeschäft einen Platz zu haben.