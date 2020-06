Zweiter Sieg in Serie: Der FC Aarau bezwingt Schlusslicht Chiasso und macht in der Tabelle an Boden gut

Der FC Aarau gewinnt das Auswärtsspiel beim Schlusslicht FC Chiasso dank einer Leistungssteigerung nach der Halbzeitpause und den Toren von Zverotic, Balaj und Neumayr verdient mit 3:1.

Vor dem Seitenwechsel fand nur ein einziger Abschluss aufs Tor, als ein Distanzschuss von Sofian Bahloul durch Goalie Nicholas Ammeter pariert wurde. Die Aarauer zeigten drei Tage nach dem 4:1-Heimsieg zwar gute Ansätze über die Aussenpositionen, doch die finalen Zuspiele waren ungenügend. Zudem wurde ein vermeintlicher Führungstreffer durch Yvan Alounga nach einem direkten Spielzug über Olivier Jäckle, Marco Schneuwly und Liridon Balaj aufgrund einer Abseitsposition nicht gegeben.

In der 52. Minute kam Aarau einem Führungstreffer sehr nahe, als Schneuwly einen Corner von Jäckle mittels Volleyabnahme an die Querlatte hämmerte. Rund zehn Minuten später scheiterte auch Balaj an der Torumrandung, aber im Nachsetzen sorgte Captain Elsad Zverotic im zweiten Anlauf für die Aarauer Führung. Die Antwort von Chiasso liess nur wenige Minuten auf sich warten - mit Schützenhilfe des Gegners, als Raoul Giger eine Hereingabe von Fabio Dixon unglücklich in die eigenen Maschen lenkte (72.).

Auch im dritten Direktduell in dieser Saison verspielte der FCA somit einen Vorsprung gegen das aktuelle Schlusslicht der zweithöchsten Liga. Aber dennoch gingen die drei Zähler am Ende in den Aargau: Die Schützlinge von Cheftrainer Patrick Rahmen strebten den ersten Auswärtssieg seit der Corona-Pause in den Schlussminuten entschlossener an und wurden für ihren Aufwand schliesslich belohnt: Zuerst traf Balaj nach einer Zverotic-Hereingabe zur neuerlichen Führung (85.), dann sorgte der eingewechselte Markus Neumayr für den 3:1-Endstand (92.).