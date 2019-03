Was für ein Auftakt des zuletzt gescholtenen HSC-Torhüters Dragan Marjanac. Nach zwei Partien mit gerade einmal einer Parade übertrifft der Serbe diesen Wert bereits nach etwas mehr als fünf Spielminuten: Zwei von drei Würfen auf sein Tor hat er zu diesem Zeitpunkt pariert.

Obwohl die HSC-Spieler in der Folge zwei von drei Siebenmetern von Wacker-Keeper Marc Winkler pariert sehen und auch sonst das eine oder andere Mal im Abschluss sündigen, liegt Suhr Aarau nach Ablauf der 15. Minute nur mit einem Treffer hinten (6:7).

Dann zieht der HSC die Schraube zumindest in der Defensive an und führt nach einer Phase von rund sieben Minuten ohne Gegentor mit 8:7. Weil das Heimteam aber in der Offensive weiterhin zu nachlässig agiert, gerät es bis zur Pause trotzdem wieder ins Hintertreffen. 10:11 lautet das Skore nach der Pausensirene.

Kapitaler Fehlstart in die zweite Halbzeit

Der Start in die zweite Halbzeit missglückt dem HSC komplett. Nach knapp vier Minuten ist der Rückstand auf vier Treffer (10:14) angewachsen – und das, obwohl der HSC nach der Pause mit Ballbesitz und erst noch in Überzahl begann.

Zehn Minuten nach der Pause liegt der HSC mit 10:15 zurück. In dieser gesamten Phase schafft es die Offensive des Heimteams kein einziges Mal, an Wacker-Hüter Winkler, der fünf Paraden zeigt, vorbeizukommen.

HSC-Topskorer Skvaril ist es schliesslich, der mittels Siebenmeter nach 43:02 Minuten den elften Treffer für Suhr Aarau erzielt und mit dem 11:16 die torlose Phase des Heimteams von über 13 Minuten beendet. Nun spielt sich das Heimteam in einen richtiggehenden Rausch: Knapp zwei Minuten später ist der vormalige Sechs-Tore-Rückstand halbiert. Der HSC liegt nur noch 13:16 zurück.

Zwei umstrittene Schiedsrichter-Entscheide und weitere Versäumnisse in der Offensive innert kurzer Zeit bereiten der HSC-Euphorie ein jähes Ende. Statt die Aufholjagd weiterzutreiben, liegt das Heimteam kurz vor Ablauf der 51. Minute wieder mit sechs Toren zurück (14:20).

Es ist die definitive Entscheidung dieser Partie. Der HSC erholt sich davon nicht mehr und kommt bis zum Ende der Partie nicht mehr entscheidend näher an die Berner Oberländer heran. Die in der Startphase der zweiten Halbzeit eingehandelte Hypothek wiegt in der Endabrechnung zu schwer.

Für Suhr Aarau ist es die zweite Finalrunden-Niederlage in Serie, während Wacker Thun erstmals nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie wieder einen Sieg bejubeln kann.

Sie haben die Partie verpasst? Sehen Sie sie hier in der Aufzeichnung des Livestreams nach: