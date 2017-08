Eigentlich liegt dem FC Wohlen Wil als Gegner, in den letzten 13 Partien hatten die Freiämter nur gerade deren zwei verloren. Und zunächst sah es auch danach aus, als ob Wohlen auch diesen Vergleich für sich entscheiden würde.

Das Team von Trainer Ranko Jakovljevic ging nach einer halben Stunde durch Kristian Kuzmanovic in Führung. Doch Wil steigerte sich wie bereits vor einer Woche in Aarau (2:2) und drehte dank der Treffer von Granit Lekaj, Sergio Cortelezzi und Johan Vonlanthen in der zweiten Halbzeit die Partie. (sda)

Wil – Wohlen 3:1 (0:1)

IGP-Arena. – 920 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 27. Kuzmanovic 0:1. 48. Lekaj 1:1. 79. Cotelezzi 1:2. 93. Vonlanthen 1:3.

Wohlen: Tahiraj; Elvedi, Hajrovic, Gudelj; Stadelmann, Bicvic, Foschini (81. Sulejmani), Romano; Kuzmanovic (81. Seferi), Schultz; Tadic.

Wil: Baumann; Goncalves, Lekaj, Prado, Schällibaum; Vonlanthen, Muslin, Stillhart, Ilazi (60. Cotelezzi); Breitenmoser (75. Korkmaz), Savic.

Bemerkungen: Wohlen ohne Cvetkovic, Pasquarelli, Wiget (alle nicht im Aufgebot) und Pacar (verletzt). Wil ohne Lombardi, Sacirovic und Huber (alle verletzt) 5. Pfostenschuss Bicvic. – Verwarnungen: 23. Hajrovic (Foul). 50. Goncalves (Foul). 90. Baumann (Zeitspiel).

