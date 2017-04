Wer das Guggibad-Schwinget gewinnt, aus dem wird etwas. Die beiden letzten Sieger Nic Alpiger und Patrick Räbmatter sind inzwischen «Eidgenossen». Nun setzt Tobias Widmer die Serie der jungen Aussenseiter an der Ranglistenspitze der traditionellen Freiluft-Eröffnung im Freiamt nahtlos fort. Und auch seine Perspektiven lassen so manch Schwingerherz schneller schlagen.

Dank drei neuen Kranzgewinnern am Eidgenössischen im letzten August leutete der Aargau den Generationenwechsel definitiv ein. Mit Nic Alpiger und Patrick Räbmatter waren zwei von ihnen in Buttwil am Start. Dazu auch die beiden routinierten «Eidgenossen» Mario Thürig und Christoph Bieri. In den Schlussgang schaffte es indes keiner aus diesem Favoritenquartett.