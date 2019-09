5. Minute: Der FCA erwischt gleich einen Kaltstart. Der Gastgeber aus Vaduz bekommt den ersten Freistoss der Partie zugesprochen, den er zugleich zu nutzen weiss. Milan Gajic schiesst in Richtung Strafraum, wo Denis Simani prompt wartet, das Kopfballduell gegen Nicolas Schindelholz für sich entscheidet und zum 1:0 einnetzt.

14. Minute: Und schon macht Vaduz munter weiter. Die Aargauer leisten sich einen groben Fehler im Spielaufbau, für den Petar Misic gerade stehen muss. Tunahan Cicek nimmt das Geschenk dankend an und passt zu dem loslaufenden Manuel Sutter, dessen drei Verfolger ihm nicht das Wasser reichen können. Alleine steht Sutter vor Ammeter - das 0:2 ist für den FCA unvermeidbar geworden.

16. Minute: Petar Misic macht seinen Fehler sogleich wieder gut. Er zieht von aussen in den freien Raum und bedient Markus Neumayr, der die Kugel seelenruhig zu Kevin Spadanuda schiebt. Die Vaduzer Abwehr schläft, doch Goalie Benjamin Büchel ist hellwach. Sein Fuss verhindert einen Treffer von Spadanuda.

25. Minute: Nun kommt auch der FCA zu seinem ersten Tor für FC Aarau. Markus Neumayr tritt den zugesprochen Eckball, weil kein Vaduzer seinen Kopf hinhalten will, trifft Patrick Rossini zum 1:2.

29. Minute: Ein durch ein Vaduzer abgefälschter Schuss landet bei Rossini, der per Kopf zurücklegt auf Elsad Zverotic. Dieser nimmt den Ball gekonnt an, schiesst aber direkt in die Arme von Büchel.