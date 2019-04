Vor dem letzten Saisonviertel: Erreicht der FC Aarau tatsächlich noch die Barrage? Was sagt das Herz? Was der Verstand? Und welche Spieler müssen schleunigst wieder in Form kommen? Die heisse Phase der Saison hat begonnen und auch im FCA-Talk steigt das Thermometer bei den AZ-Reportern Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn.