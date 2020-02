Zwei Punkte fehlten zur perfekten Saison: Oberentfelden wird Vizemeister

So aber jubelten die Elgger. Die Enttäuschung im Lager der Oberentfelder war gross. Es flossen gar einige Tränen. Verständlich, denn die Chance auf den ersten Titelgewinn seit vier Jahren war nach dem Qualifikationssieg und dem souveränen Halbfinalauftritt gegen Widnau (4:1) am Samstag mehr als nur intakt. Vor allem weil man gegen Elgg-Ettenhausen in der Qualifikation beide Partien gewann.

Keine Geschenke erhalten



Auch im Finalspiel starteten die Oberentfelder konzentriert und gewannen den ersten Satz. Danach wogte das Spiel bis ganz zum Schluss hin und her. Mit dem besseren Ende für Elgg-Ettenhausen. «Elgg hat praktisch keine Fehler gemacht und sie waren im Zuspiel einen Tick genauer als wir. Das hat am Ende den Unterschied ausgemacht. Sie haben verdient gewonnen», musste Oberentfeldens Captain Reto Hunziker anerkennen



Er war mit Manuel Mosimann der einzige Spieler im Kader der Oberentfelder, der an einem Final4-Turnier schon einmal im Final stand. Für alle anderen war es eine Premiere. Und dies merkte man dem Team in gewissen Situationen auch an. «Das ist absolut verständlich. Es ist etwas ganz anderes, an einem Final4-Turnier im Final zu stehen als in der Qualifikation zu spielen. Die Kulisse ist viel grösser, es ist viel lauter und es geht um viel mehr. Damit musst du erst einmal umgehen können», äusserte sich Hunziker dazu.

Grosse Entwicklung gemacht

Nach der ersten grossen Enttäuschung direkt nach Spielschluss konnten sich die Oberentfelder bei der Siegerehrung auf dem Podest bereits über die Silbermedaille freuen. Wenn auch noch ein wenig verhalten. «Die Enttäuschung ist schon sehr gross. Aber mit etwas Abstand werden wir stolz sein auf diese Medaille. Und zwar zu Recht, denn wir haben extrem hart gearbeitet für diesen Erfolg und eine fast perfekte Saison gespielt. Wir haben eine riesen Entwicklung durchgemacht als Mannschaft», sagt Hunziker.



Dem pflichtete Trainer Koni Keller bei. «Wir erarbeiteten uns in dieser Saison ein gewisses Selbstverständnis. So konnten wir eine ganz andere Qualität an den Tag legen als noch in der letzten Saison», sagte Keller und blickte nach vorne: «Ich bin gespannt, wie wir uns mit diesem Selbstvertrauen in der Feldsaison schlagen werden».