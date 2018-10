Zwei Heimspiele, zwei Niederlagen, null Punkte. Die Bilanz des HSC Suhr Aarau in der Schachenhalle im bisherigen Saisonverlauf ist indiskutabel. Der einzige Lichtblick: Sowohl gegen den HC KriensLuzern (25:29) als auch gegen den BSV Bern Muri (22:24) resultierten Niederlagen, die völlig unnötig waren. Beide Partien hätte der HSC eigentlich gewinnen müssen, hätten die Spieler nicht dermassen oft im Abschluss gesündigt und sich ein paar technische Fehler weniger zuschulden kommen lassen.

Auf der Spurensuche nach den Ursachen dieser selbst verschuldeten Pleiten stösst man schnell auf einen eindeutigen Befund: Der HSC tut sich zu Hause wesentlich schwerer, als wenn er in der Fremde antritt. Von den drei Auswärtsspielen dieser Saison hat der einzige Aargauer NLA-Klub nur dasjenige bei den Kadetten Schaffhausen (24:26) verloren. Sowohl in Gossau (33:23) als auch in Basel (34:22) resultierten – wenn auch gegen schwächere Gegner – deutliche Siege.

Wo das Problem in der Schachenhalle liegt, konnte sich HSC-Trainer Misha Kaufmann nach der BSV-Pleite vor anderthalb Wochen nicht so genau erklären: «Vielleicht sind wir zu Hause nervöser als sonst, haben etwas zu viel Respekt und wollen es einfach zu gut machen. Das endet dann darin, dass wir in der Schachenhalle viel zu viel verwerfen.»

«Wie eine Schockstarre»

In eine ähnliche Richtung geht auch Dario Ferrantes Interpretation der bisherigen Heimschwäche: «Wir haben oft etwas Mühe, ins Spiel zu kommen, wie eine Art Schockstarre», sagt der 24-jährige Torhüter Nummer zwei des HSC. Gegen Bern Muri war er während des Grossteils der Partie auf der Platte gestanden und hatte trotz Niederlage mit einer Abwehrquote von 52 Prozent überzeugt. «Es ist schon etwas anderes, in der Schachenhalle vor unserem Publikum zu spielen als auswärts vor ein paar wenigen Zuschauern», sagt Ferrante und fügt an: «Aber eigentlich sollte uns die tolle Atmosphäre in der Schachenhalle beflügeln. Es ist paradox.»

Zuletzt war allerdings augenfällig, dass die Stimmung ungewohnt verhalten war, der Funke auf die Zuschauer nicht überzuspringen schien. «Das muss von unserer Seite ausgelöst werden. Das ist uns bisher nicht gelungen», sagt Ferrante dazu.

Nur 739 Zuschauer kamen im Durchschnitt bei den beiden bisherigen Heimspielen in die Aarauer Schachenhalle. In der vergangenen Saison waren es im Schnitt deren 924 gewesen. Weil aber gerade gegen Bern Muri der gleichzeitig stattfindende MAG und der Ferienbeginn den einen oder anderen Zuschauer vom Besuch der Partie abgehalten haben dürfte, sollten die Zuschauerzahlen künftig wieder höher ausfallen.

Ein Heimsieg als Medizin

Das gilt insbesondere für heute Abend (Anpfiff: 20.15 Uhr), weil die Partie gegen Pfadi Winterthur den Abschluss des Pfister Handballcamps bildet, was für gewöhnlich ordentlich zusätzliche Zuschauer generiert. Ausserdem sorgt die Show-Turner-Gruppe «Stage Divers» vor der Partie, während der Pause und den Timeouts mit Showeinlagen für Stimmung.

Das alles soll mithelfen, damit der HSC Suhr Aarau den sich anbahnenden Heimkomplex möglichst sofort unterbinden kann. Die beste Medizin dagegen? Ein Heimsieg im heutigen TV-Spiel gegen Pfadi Winterthur.