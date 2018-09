Nebst der Vorbereitung soll Peter die Piloten Yun-jong Won und Donghyun Kim sowie deren Anschiebern – noch ist offen, ob ein südkoreanisches Frauenteam im Weltcup starten wird – an den Rennen betreuen und ihnen zeigen, wo im Eiskanal die schnellste Linie liegt.

Rico Peters Engagement ist vorerst für die Weltcup-Saison 2018/19 befristet. Diese beginnt am 8. Dezember im lettischen Sigulda und endet mit den Weltmeisterschaften im März in Whistler (Ka).

Aus diesem Grund zeigt sich auch Swiss Sliding damit einverstanden, dass ein erfolgreicher Ex-Athlet seine Erfahrung der Konkurrenz weitergibt. «Gespräche haben stattgefunden, aber es war für beide Seiten in Ordnung, dass ich mich zuerst im Ausland als Trainer versuchen will», sagt Peter.

«Ich will ihnen Tipps geben, was das Fahrerische anbelangt und übermitteln, wie man schnell unterwegs sein kann», sagt Rico Peter. Hier soll seine Erfahrung aus 13 Jahren als Pilot im Bob-Zirkus zum Tragen kommen. «Schliesslich ist es uns in der Bahn immer besser gelaufen als im athletischen Bereich beim Start», sagt Peter und lacht.

Die Zusage bedeutet für den Aargauer Sportler des Jahres 2015 jedoch auch, dass er seine Tochter wieder weniger oft sehen wird. «Nach meinem Rücktritt war es schon das Ziel, mehr zuhause zu sein», sagt Rico Peter. Als die Anfrage des südkoreanischen Verbands kam, dachte er sich: «Wenn nicht jetzt, wann denn?».

«Wenn du ein Jahr von der Bildfläche verschwunden bist, denkt vielleicht niemand mehr an dich», so Peter. Seine Familie zeigt Verständnis für den Entscheid und freut sich mit ihm. «Sie meinten, sie würden es nicht anders kennen, dass ich viel unterwegs bin», sagt er schmunzelnd.