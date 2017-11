Herr Cordas, was hat Sie dazu bewogen, Ihr Engagement als Trainer bei Möhlin per Ende Saison zu beenden?

Zoltan Cordas: Unser Projekt ist fast abgeschlossen. Wir haben uns vor drei Jahren die Verjüngung des Teams sowie die nachhaltige Verbesserung in der Tabelle als Ziele gesetzt. Das haben wir erreicht. Damals hat Möhlin regelmässig um den Abstieg gespielt, jetzt haben wir uns im oberen Drittel der Tabelle etabliert.

Sie sagen, Möhlin sei bereit für einen Trainerwechsel. Wie darf man das interpretieren?

Nach jedem Trainer kommt ein anderer, der neue Inputs bringt. Ich glaube, ein neuer Trainer kann zusätzlichen Schub bringen.

Sie waren bei verschiedenen Aargauer Vereinen engagiert. Wieso nur der Aargau und was war speziell daran?

Ich wollte einfach nicht umziehen (lacht). Speziell war, dass jeder Verein andere Ambitionen hat. Ich glaube, dass ich bei jedem Verein meinen Stempel hinterlassen habe. Ich denke, das eine oder andere habe ich nicht so schlecht gemacht.

Was zieht Sie zurück in die Heimat Österreich? Werden Sie die Karriere als Trainer in Linz fortsetzen?

Ich will ab und zu in meinen eigenen vier Wänden leben. Das ist der Grund. In Linz habe ich viele Freunde. Im Moment möchte ich einfach zurück. Darum kann ich noch nicht sagen, ob ich auch in Linz wieder Trainer sein werde, aber ich war bislang noch nie arbeitslos in meinem Leben und hoffe auch nicht, dass das passiert. Es ist also gut möglich.

An welches Highlight in der Schweiz werden Sie immer zurückdenken können?

Meine Highlights waren nicht spielbezogen. Meine Priorität neben dem Ergebnis war immer, dass die Jungs jeden Tag etwas dazulernen. Schliesslich bin ich Handballlehrer und Trainer.