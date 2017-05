Seit dem 4:0-Sieg gegen Aarau wissen die Schaffhauser, dass ihr neues Stadion auch grossen Eruptionen standhält. Den ultimativen Test bestand es am Sonntag eine Viertelstunde nach dem Abpfiff des Spiels zwischen dem FC Schaffhausen und dem FC Aarau. Just zu diesem Zeitpunkt nämlich bekam Marco Schällibaum in der Kabine der Gäste einen Tobsuchtsanfall.

Dumm nur, dass die Türe offen stand und die in der Mixed-Zone wartenden Journalisten die Zusammenfaltung einer Fussballmannschaft live und in voller Lautstärke miterleben durften. «Null, zero, nix!» schallte es mehrfach durch die Katakomben. Wäre das Spiel wie in der Vorrunde noch auf der alten Breite ausgetragen worden, die alten Gemäuer wären vermutlich in sich zusammengefallen.

Was aber war geschehen, dass der Trainer des FC Aarau derart ausrastete nach einem Spiel zwischen dem Vierten und dem punktgleichen Fünften der Challenge League, in dem es für beide Mannschaften nur noch um wenig ging? Mehr als der vierte Rang ist für beide Teams nicht mehr zu holen, und der Abstieg ist spätestens nach dem Lizenzverzicht des FC Le Mont auch kein Thema mehr.

Interviews mit Igor Nganga und mit Cheftrainer Marco Schällibaum: